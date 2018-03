Di:

“Usa la testa…non la tasca”, convegno su dipendenza giochi e scommesse ultima modifica: da

Giovedì 3 marzo convegno sulla dipendenza da gioco d’azzardo e scommesse promosso dalla fondazione “Michele Di Salvia” presso l’ITC PascalFoggia – CON il patrocinio morale della Provincia di Foggia e dell’assessorato alla Solidarietà e alle Politiche sociali di Palazzo Dogana, la fondazione “Michele Di Salvia” ha organizzato e promosso un convegno sull’emergente fenomeno del gioco d’azzardo.Presso l’I.T.C. “Pascal” di Foggia il 3 marzo si terrà l’incontro socio informativo “Usa la testa…non la tasca”, che vede ancora una volta la fondazione, in senergia con l’Ente Provincia, impegnata in Capitanata con iniziative di carattere meramente sociale e culturale.Il dilagarsi del “Gambling addiction”, ovvero, della dipendenza da gioco d’azzardo ha, purtroppo, negli ultimi anni avuto come protagonisti ragazzi sempre più giovani e sempre più ignari del pericolo che corrono praticando scommesse da gioco ed ogni altra forma di gioco irresponsabile. Il convegno affronterà l’aspetto statistico, matematico, psicologico e psichiatrico attraverso l’intervento di esperti: “Il principio dell’interazione e dell’emozionalità” – dott.ssa Angela Nardella, psicologa e psicoterapeuta familiare; “Il gioco delle probabilità: la matematica e le illusioni” – dott.ssa Grazia Cannarozzi, dottore commercialista e docente in matematica; “Il gioco d’azzardo patologico, disturbi della dipendenza nell’ adolescente, strategie di prevenzione e di riabilitazione” – dott. Battista Antonio Tranfaglia, medico psichiatra, specialista in disturbi delle dipendenze ed antisociali.Redazione Stato