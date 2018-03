Abbattimento liste attesa in sanità, Gentile: ecco i primi risultati

Di:

Bari – A margine del workshop sulle malattie rare, l’assessore al Welfareha mostrato uno dei primi risultati per la campagna dell’abbattimento delle liste d’attesa.

“Ho fatto prenotare in forma anonima da terzi questa mattina (venerdì 28 febbraio) agli sportelli del Cup della Asl di Taranto una mammografia di controllo per me. Ebbene: mi è stata prenotata per il giorno lunedì 3 marzo alle 8.00 presso il padiglione Vinci 1 piano. Si tratta di un risultato molto importante per la Asl tarantina, cui si arriva grazie a una rigida separazione tra le attività di controllo e quelle di urgenza, tra le attività ospedaliere e quelle ambulatoriali e anche grazie al programma di utilizzo delle macchine con orario prolungato. Adesso mi basterebbe pagare il ticket e presentarmi in ambulatorio per ottenere la visita”.

Redazione Stato