CdR A.Rizzi, cucina, recesso anticipato Ridal, protesta dipendenti

Manfredonia – OCCUPAZIONE “a rischio” per 4 dipendenti della R.I.Dal. – ristorazione collettiva catering – società appaltante il servizio cucina dell’ASP “SMAR” di Manfredonia. “Il nostro datore di lavoro ed affidatario del servizio (dal marzo 2013,ndr) con scadenza nel 2020, con propria nota del 14.01.2015 ha comunicato di cessare il suddetto servizio dal 31.01.2015, prorogato sino al 28 febbraio 2015. Da qui da domani – scrivono le dipendenti, cuoco, aiuto cuoco e 2 ausiliarie – il servizio in questione, finora affidato alle sottoscritte rimarrà privo delle figure necessarie e disciplinate ai sensi di legge”. Secondo le dipendenti, “le nostre mansioni e qualifiche non possono essere coperte dalla pianta organica dell’Asp Smar né da altri operatori economici allo stato presenti nella struttura ma solo garantite da un nuovo operatore affidatario ed esternalizzato nel cui oggetto sociale sia previsto espressamente il servizio di ristorazione e somministrazione dei pasti, soggetto ad oggi sconosciuto. Tale soggetto subentrante dovrebbe garantire la salvaguardia ed il mantenimento dei livelli occupazionali ai sensi di legge”.

Mentre il servizio di ristorazione continuerà da domani nella Casa di riposo Anna Rizzi di Manfredonia, attraverso un affidamento urgente e temporaneo, il Commissario dell’Asp Smar dr.ssa Angela Egidio rassicura al momento che “le dipendenti in questione saranno assorbite, ai sensi di legge, dopo il riaffidamento del servizio attraverso l’indizione di un bando di gara in considerazione del recesso anticipato del già affidatario del servizio”.

Da ricordare infatti come il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti è stato affidato alla R.I.Dal. dal marzo 2013 con prevista scadenza nel 2020. Di fatto, si tratterebbe di un recesso anticipato, data la sussistenza del contratto per soli 2 anni. “Il bando – spiega a Statoquotidianoil responsabile della R.I.Dal., Michele D’Alba – prevedeva la concessione gratuita alla nostra azienda di 2 punti cottura dell’Asp Smar (Stella Maris e Casa di riposo Anna Rizzi) con nostro impegno per la preparazione e somministrazione di tutti i pasti. Dopo 2 anni – spiega D’Alba – sono venute meno determinate condizioni e soprattutto comunico le difficoltà della R.I.Dal. di far fronte alle spese del personale (“circa 6-7000 euro mensili”,ndr) rispetto ad un servizio che prestiamo su basi gratuite. Da qui – anche considerando recenti mancati affidamenti di altri servizi per la nostra azienda, e la scarsa collaborazione dei fornitori per il servizio che offrivamo all’Asp Smar – abbiamo stabilito di revisionare l’organizzazione interna del nostro lavoro. Abbiamo anche richiesto alle dipendenti interessate al suddetto servizio presso la Casa di riposo Anna Rizzi di rivedere il proprio orario di lavoro ma in questo senso non c’è stata alcuna apertura. Ripeto: senza una base economica (da integrare poichè non prevista durante la sottoscrizione del contratto nel 2013, ndr) abbiamo stabilito di recedere anticipatamente il servizio”.

