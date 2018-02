“Chiediamo pari dignità per i lavoratori part-time della Provincia”

Di:

Foggia. ”I lavoratori dipendenti della Provincia di Foggia sono stanchi di essere trattati come numeri più o meno utili agli amministratori di turno, i quali si nascondono dietro un caos organizzativo provocato dalla scellerata riforma DELRIO.

Infatti, alle paventate soppressioni delle Province, le stesse non solo sono state confermate con il Referendum popolare, assicurandone le funzioni fondamentali, ma continuano ad assicurare anche funzioni non fondamentali.

Ciò viene svolto con abnegazione e senso di appartenenza all’Ente dei lavoratori dipendenti ai quali non viene riconosciuta alcuna indennità prevista contrattualmente e/o alcun riconoscimento della dignità di lavoratore per i dipendenti part-time.

Malgrado la contrattazione avvenuta negli anni 2016 e 2017 non ancora viene erogata alcuna risorsa per produttività e performance, nonostante le risorse disponibili, per un mero impedimento da parte di chi deve adottare gli atti di liquidazione.

Nell’Ente lavorano circa 60 dipendenti part-time con un rapporto di lavoro del 72% circa.

Ciò non è più tollerabile!

Da circa 10 anni, come dipendenti subordinati e da altri 15 prima, come lavoratori atipici, meritano di essere trattati alla pari di tutti gli altri dipendenti dell’Amministrazione Provinciale, per cui devono essere riconosciuti quali lavoratori full-time, sia per la qualità dei servizi erogati dall’Ente a cui questi ultimi partecipano con professionalità ed impegno, sia perché è giusto dare loro certezza e stabilità di un lavoro dignitoso.

Inoltre, rivendichiamo l’applicazione del Decreto legislativo n. 75/2017, art.22, in particolare la previsione della progressione verticale riservando la quota del 20% dei residui assunzionali. Ciò è essenziale per dare un assetto organizzativo e riconoscimento professionale ai dipendenti che sopperiscono a funzioni di personale posto in quiescenza, spesso di mansioni superiori.

L’ Amministrazione, altresì, da oltre 5 anni non attribuisce le posizioni organizzative, che per l’Ente è vitale per l’organizzazione delle strutture amministrative e tecniche. Stiamo assistendo negli ultimi giorni, ad un triste balletto di atti confezionati e riconfezionati per dare più sfogo a possibili nepotismi che ad una vera ipotesi organizzativa apicale.

Non si comprendono le ragioni per le quali l’Amministrazione non dia seguito ad una vera ipotesi organizzativa con l’attribuzione delle posizioni organizzative.

L’inerzia dell’Amministrazione e della dirigenza ci pone nelle condizioni di dover proclamare lo stato di agitazione del personale e la richiesta della attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti, non esclusa la proclamazione dello sciopero dei dipendenti, se le richieste sopra esplicitate non saranno messo in atto. Pertanto, chiediamo l’intervento del Prefetto ad attivare la procedura di cui all’art. 2 della Legge 146/90 s.m.i. previste nella Legge 83/2000”.

Il Segretario Provinciale FP CGIL Il Segretario Provinciale FP CISL

f.to Mario La Vecchia f.to Giovanni Dalessandro