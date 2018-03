Comune Manfredonia. Delibera tariffe TARI 2015, accolto ricorso MeF

Di:

Bari, 28 febbraio 2018. ”(..) l’approvazione della gravata deliberazione oltre il termine del 30 luglio 2015 non ne determina in radice l’illegittimità ma ne preclude soltanto l’applicazione a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

In questi termini dunque, nella misura in cui è diretto a contestare l’efficacia intertemporale delle deliberazioni comunali, il ricorso del Ministero merita accoglimento”.

Con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari – Sezione Seconda – ha accolto il ricorso del 2016, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contro il Comune di Manfredonia, non costituito in giudizio, per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, della ”delibera del Consiglio comunale n. 35 del 2 ottobre 2015 con cui sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015, trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale in data 20.10.2015 e pubblicata sul sito internet www.finanze.it in data 21.10.2015; della convocazione del Consiglio comunale per il 2 ottobre 2015 di data ed estremi sconosciuti; di ogni atto e/o provvedimento che ne costituisca attuazione, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti”.

Dalla sentenza, ”Con il ricorso in epigrafe, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Manfredonia n. 35 del 2 ottobre 2015, recante la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2015; unitamente alla convocazione della relativa seduta.

Il Ministero deduce tre diversi motivi di illegittimità della delibera gravata; tutti –in ultima analisi- incentrati sulla violazione del termine ultimo per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di competenza comunale, quale riveniente dal combinato disposto degli articoli 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), 151 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e 1, comma 683, della legge n. 147/2013; tenuto altresì conto del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie di cui all’art. 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)”.

”Nessuno si è costituito per il Comune intimato.

Con ordinanza n. 52/2016 è stata respinta la richiesta misura cautelare per insussistenza del periculum in mora, considerata la già intervenuta scadenza delle relative rate di pagamento per l’anno considerato.

Alla pubblica udienza del 7 novembre 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione”.

