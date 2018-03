inaugurazione Parco Diomedei - ph enzo maizzi

Di:



”Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione del Parco urbano e archeologico “Campi Diomedei”. Sorgerà uno dei più grandi parchi urbani del Mezzogiorno, in grado di tutelare la tradizione e la storia di un’area importante della città e di cogliere la grande sfida del cambiamento e della virtuosa trasformazione urbana”. Lo rende noto il sindaco di Foggia, Franco Landella. fotogallery







Foggia, partiti i lavori per realizzazione Parco “Campi Diomedei” (FOTO) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.