(ANSA) – BARI, 28 FEB – Ha minacciato la sua fidanzata minorenne di pubblicare su Fb un video che li ritraeva in un momento intimo e lei, dopo avere subito altre minacce, comprese di morte, lo ha fatto arrestare denunciandolo ai carabinieri. La vicenda risale a qualche giorno fa e vede protagonisti un giovane di 22 anni e una ragazzina di 17. La minorenne voleva interrompere la relazione che durava da un anno e ciò aveva scatenato il disappunto del giovane che ha cominciato a minacciarla. Sul profilo Fb di lui è apparsa una prima foto intima, pare nulla di esagerato, che ha comunque creato imbarazzo alla ragazza e alla sua famiglia, e dopo sono sopraggiunte numerose minacce verbali che hanno convinto la 17enne a rivolgersi ai carabinieri insieme con i suoi genitori. FONTE http://www.ansa.it

