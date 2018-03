Rallentamenti ufficio postale di Manfredonia, protesta mamma disabile

Di:

Manfredonia, 28 febbraio 2018. “Un’impiegata, per errore, ha aperto un libretto di risparmio e non un libretto ordinario a minore. La somma è appesa ad oggi a un filo e non posso ritirarla a causa di un loro probabile errore (e se non ritirata entro breve tempo, dovrò aspettare altri lunghi mesi). Sono tornata qui più volte ma nessuno ha ancora posto rimedio alla faccenda e nessuno è chiaro“. E’ la protesta di Rosangela di Manfredonia, madre di un ragazzo di 14 anni affetto da invalidità al 100%.

La signora convive con la malattia di suo figlio dall’ottobre del 2016: dopo aver seguito il classico iter burocratico per la domande di pensione, ottenuta con puntualità dall’INPS, i problemi sono giunti a causa di un probabile errore dell’ufficio postale che le impedirebbe, da qui, di ritirare la cifra che le spetta (accreditata in data 20 febbraio).

“Nessuno ci aiuta. Anche il sindacato di riferimento non è riuscito a risolvere la problematica”.

Insomma, sembrerebbe l’ennesimo caso di una burocrazia ingarbugliata che potrebbe colpire proprio i più bisognosi. “Non è possibile che per colpa di un possibile errore, seppure non volontario, a rimetterci sia mio figlio”.

La vicenda è ancora irrisolta e questa madre lancia un appello a chiunque si trovi nella stessa situazione, che si tratti di bambini o anziani: “Fatevi sentire perché tutto ciò è ingiusto”.

L’Ufficio Postale di Manfredonia, interpellato e informato dei fatti, ha demandato una replica all’ufficio stampa regionale. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni.

Attesa per una risoluzione della problematica.

A cura di Carmen Palma

