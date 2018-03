Immagine in allegato al testo

Foggia, 28 febbraio 2018. Ieri pomeriggio, agenti della Polizia di Stato – Squadra Volante, hanno denunciato P.L.G., foggiano, classe 1976, perché resosi responsabile di riciclaggio e ricettazione di autovetture. Alle ore 13.00 circa di ieri, su richiesta della Centrale Operativa il personale delle Volanti è intervenuto nell’autodemolizione sita al Km 679 della SS16 poiché il titolare di una ditta specializzata in recupero veicoli rubati, ha ricevuto il segnale proveniente da una Fiat Cinquecento oggetto di furto il 24 febbraio scorso; tale segnale ha dato come presente l’auto nell’autodemolizione in questione. Gli agenti giunti immediatamente sul posto hanno notato la presenza di un uomo con abiti sporchi di grasso e oli che, aperta l’attività con le chiavi, è stato fermato e identificato per il titolare della stessa, P.L.G.. Primi accertamenti hanno permesso di rinvenire la carcassa accartocciata della predetta Fiat Cinquecento; inoltre sul piazzale, celati nel cassone posteriore di un Iveco Daily 190 di proprietà del P.L.G., sono state trovate parti di un Fiat Ducato oggetto di furto in data 14.03.2017 tra cui la scocca, la selleria, il cruscotto, l’impianto di climatizzazione, centralina ABS, gruppo sterzante completo, tappezzeria interna, centralina ECU, targhe anteriore e posteriore. Il tutto è stato sequestrato. L’autodemolizione è stata sottoposta a sequestro per consentire il proseguo dell’attività investigativa da parte della Polizia di Stato. Il titolare dell’attività è stato denunciato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia. Incessante è la lotta alla criminalità che la Polizia di Stato prosegue quotidianamente con grande professionalità e abnegazione. Ricettazione – riciclaggio auto, denunciato foggiano ultima modifica: da

