Riduzione canone “spuntisti”, Corte conti condanna ex sindaco Orta Nova

Bari. ”Non vi è dubbio, infatti, che il Sindaco, nell’ingerirsi nell’esercizio di poteri e prerogative non proprie, ha causalmente influenzato, anche in funzione del ruolo ricoperto, il regolare andamento dell’azione amministrativa”.

Con recente sentenza, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale della Puglia, ha condannato Maria Rosaria Calvio al pagamento della somma di € 1.000,00, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore del Comune di Orta Nova, esprimendosi sul giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale contro l’ex sindaco del Comune ortese.

L’atto di citazione è stato depositato il 9 maggio 2017. Dall’atto ”Una denuncia pervenuta alla Procura regionale evidenziava, fra le altre cose, la circostanza che, a seguito della deliberazione n. 39, in data 06.11.2012, del Consiglio Comunale di Orta Nova, avente ad oggetto “modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” il Sindaco Calvio , nelle more di tale deliberazione, con disposizione di servizio, aveva autorizzato gli uffici a ridurre il canone dei c.d. spuntisti. La documentazione, acquisita a seguito di richiesta istruttoria, aveva permesso di rilevare che, in effetti, il suddetto Sindaco, con nota prot. n° 0023989 del 07/09/2012, in riferimento alla “riscossione Cosap spuntisti mercato settimanale”, disponeva, con effetto immediato e nelle more delle determinazioni da parte dei competenti organi comunali, di modificare le tariffe in questione, motivando l’atto stesso in ragione della necessità di rivedere le tariffe per gli spuntisti e in ragione della natura e delle peculiarità della categoria.

Solo successivamente, infatti, il Consiglio Comunale preso atto della predetta nota, con la suddetta deliberazione n° 39 del 06.11.2012, deliberara di “modificare il regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con propria deliberazione n° 19 del 16.07.2012, stabilendo una tariffa unica per i c.d. “spuntisti”, con la modifica del punto 7 della tabella B) allegata al ripetuto regolamento……”.

Dal prospetto trasmesso dal Comune di Orta Nova con nota prot. 18129 del 12 ottobre 2016 – rettificativa della precedente nota del 10 ottobre 2012 – relativamente alla riscossione dei canoni dovuti dagli spuntisti nel periodo settembre-novembre 2012 risulta che l’importo che il Comune avrebbe dovuto riscuotere in ossequio alle tariffe previste nel regolamento comunale, ammonta a € 4.000,24, mentre l’importo effettivamente riscosso per effetto della nota sindacale censurata ammonta a € 2.378,40. Pertanto, la differenza tra quanto il Comune avrebbe dovuto riscuotere e quanto ha effettivamente riscosso è pari a € 1.621,84.

Alla luce di quanto sopra, ritenendo che la titolarità del potere regolamentare relativo alla determinazione delle tariffe spetti esclusivamente al consiglio comunale, sulla base di quanto stabilito dall’art. 42 del d.lgs 267/2000, la Procura regionale ha invitato a controdedurre il Sindaco p.t. Calvio Maria Rosaria, contestandole il danno derivante dal mancato introito conseguente all’applicazione delle tariffe regolarmente deliberate dal Consiglio comunale ( deliberazione n. 19 del 16.7.2012) e modificate unilateralmente dalla stessa, in assenza di apposita deliberazione consiliare”.

”La Calvio ha presentato le proprie controdeduzioni ed è stata sentita personalmente su sua specifica richiesta. Le deduzioni presentate, tuttavia, non sono state ritenute idonee dal P.M. contabile ad escludere la responsabilità dell’odierna convenuta”.

”Secondo l’Organo requirente, si evince chiaramente che la nota sindacale, lungi dall’essere una mera nota di impulso, dispone, senza ombra di dubbio, con effetto immediato, il pagamento dei canoni in misura difforme dal Regolamento vigente, di cui alla deliberazione CC n.19/2012 cit., in assenza di adeguate motivazioni e, soprattutto, con gravissima ingerenza in prerogative non spettanti all’organo sindacale”.

