Un metro di neve a Vico del Gargano: rischio isolamento

Di:

(ANSA) – VICO DEL GARGANO (FOGGIA), 28 FEB – Continua l’ondata di maltempo nel Foggiano. La neve caduta in nottata ha creato una vera emergenza a Vico del Gargano, il cui centro è completamente bloccato: in alcune zone del centro storico c’è quasi un metro di neve e alcune abitazioni sono bloccate. In parte della città manca anche l’energia elettrica. La neve ha creato difficoltà anche ai vigili del fuoco intervenuti per trasportare malati e dializzati nei centri medici. Interventi a favore della popolazione vengono assicurati anche dai carabinieri.

Notevoli disagi si registrano, inoltre, sulla provinciale Mattinata-Vieste-Peschici dove diversi mezzi sono rimasti bloccati per la neve e il ghiaccio. Sul posto stanno operando squadre della polizia stradale e i mezzi spargisale e spazzaneve.