“1° Trofeo 6 Ore Lucera Città d’Arte”, c’è Filippo Castriotta

Si svolgerà domenica 3 marzo 2019 il 1° Trofeo 6 Ore Lucera Città d’Arte – Memorial prof. Antonio Rinaldi gara regionale di corsa su strada di 6 ore valida come Tappa Gran Prix Iuta di Ultramaratona organizzata dalla ASD Running Academy Lucera con il patrocinio del Comune di Lucera, della FIDAL e della IUTA.

Teatro della manifestazione sarà la bellissima villa del comune di Lucera che verrà trasformata per l’occasione in un “piccolo villaggio olimpico” con un circuito di 1000 metri che gli ultra maratoneti dovranno percorrere per sei ore oppure, per i partecipanti al traguardo intermedio della 43,00 km, ripeterlo per 43 volte.

E’ prevista la partecipazione di quasi 300 atleti amanti delle lunghe distanze e non , che potranno comunque essere presenti in questa giornata di sport e divertimento, iscrivendosi ai traguardi intermedi della 20,00 km, della 10,00 km competitiva e della 10,00 non competitiva.

Tutti i partecipanti alla manifestazione sportiva riceveranno in regalo una maglia tecnica e per coloro i quali, invece, concorreranno nelle distanze più lunghe il pacco gara verrà arricchito anche con prodotti locali.

Gli spazi verdi della villa comunale sono la cornice ideale per trascorrere una giornata all’insegna dello sport, ma gli atleti e gli accompagnatori avranno anche l’occasione di ammirare le bellezze artistiche della città di Lucera che si fregia di essere una città d’arte.

Tra i partecipanti Top iscritti ci saranno Stefano VELATTA, ha corso 11 ultramaratone con 5 vittorie: all’Ultramaratona della Sabbia di 50 km (3h23’10”), alla 6 ore Coratina (80,225 km), alla 6 ore Strana Marathon (82,402 km), alla 6 ore de’ Conti (82,070 km) e alla 100 km delle Alpi (7h24’35”) per un totale di 767 km percorsi. Inoltre ha corso 6 maratone in Italia e anche all’estero. Ha vinto il 21 ottobre la Maratona d’Annunziana (2h39’10”), ma la sua migliore prestazione dell’anno è stata 2h34’12” il 6 gennaio a Crevalcore. Dignitosa la sua presenza alla New York City Marathon il 4 novembre (2h38’53”). È stato vincitore per la 2^ volta consecutiva del 16° Grand Prix IUTA 2018 di Ultramaratona,

Alberigo DI CECCO specializzato nelle lunghe distanze, olimpionico ad Atene 2004 (9), ha vinto la maratona di Roma nel 2005 stabilendo il suo record personale di 2h08’02”. Azzurro dal 1989 al 2014 che gareggera a Lucera sulla distanza dei 43 km;

Filippo Castriotta con un passato di ciclista e ancora di fondista con la ATLETICC CLUB MANFREDONIA ora tesserato per la ASD Gargano 2000 Manfredonia che si dedica alle lunghe distanze , già 3 classificato alla 100 Km delle Alpi con 8h e 46 m, e ancora nella 6 Ore per Telethon di Lavello totalizza 72,065 km ottenendo il record assoluto per questa corsa e il primato annuale di categoria M50 per il 2017 e il piazzamento annuale al 15° posto categoria M50 nel mondo nel 2017, nel 2018 conquista il titolo italiano IUTA per la categoria SM 50 nella manifestazione delle 6 ORE di Campobasso e ancora alla manifestazione delle 40 miglia dell’Isola Liri dove conquista il primo posto per la categoria SM 50 e ancora un titolo italiano di categoria IUTA e nel 2108 si classifica al 64 posto assoluto nella classica delle lunghe distanze Firenze/Faenza in 9 h 55 m e conquistando il 5° posto di categoria SM50. Capapbietà e capacità fisiche immense con una grande fede religiosa fanno di lui un papabile atleta che salirà sul podio di questa prima edizione della 6 ore della città di Lucera.

Giuseppe Mangione uno dei più forti atleti pugliesi e italiano sulle lunghe distanze con dei primati ineguagliabili;

Nicolangelo D’Avanzo, il 2015 è stata una stagione sportiva da incorniciare, con un titolo italiano assoluto della 24 ore con 228,920 km e tante altre vittorie e soddisfazioni in alcune sei ore. A Reggio Emilia, Nico ha cercato di attaccare la Miglior prestazione Italiana della 12 ore su strada di Boris Bakmaz (143,816 km del 1991; quella assoluta è stata conseguita su pista da Ivan Cudin di passaggio nel dicembre scorso alla 24 ore di Soochow). Questo il suo incoraggiante “ruolino” di marcia”: 37,872 km dopo 3h04’23”; 74,166 km dopo 6h03’06”; 107,304 km dopo 8h57’35” per chiudere dopo 12h con un pregevole 140,617 km.

Si riporta il programma della giornata:

Ore 9:00 partenza dei traguardi intermedi 20,00 Km, 10 km competitiva e non competitiva;

Ore 11.30 partenza della 6 ore e del traguardo intermedio della 43,00 km ;

Ore 12:00 circa inizio premiazioni traguardi intermedi 20,00 Km e 10 km competitiva;

Ore 18:00-18:30 inizio premiazioni della 6 ore e del traguardo intermedio della 43,00 km;

Ore 18:30 e a seguire ricco pasta party per tutti i partecipanti e per gli accompagnatori.