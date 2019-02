Autonomia rafforza, Emiliano “Maggiore concertazione tra le Regioni”

Di:

Bari. “Il seminario oggi ha dato alcune risposte sull’autonomia rafforzata, ma ha anche allargato il numero degli interrogativi, quindi è stato interessante dal punto di vista scientifico. Riguardo all’indirizzo politico è evidente che serve una maggiore concertazione tra le regioni che devono trovare un’intesa sui percorsi: anche quelle che non hanno intenzione di presentare domanda di autonomia rafforzata non possono essere del tutto estranee nella procedura legislativa. E soprattutto bisogna fare in modo che i partiti politici abbiano le stesse posizioni in tutto il territorio dello Stato, non si distinguano invece dal punto di vista geografico anziché dall’indirizzo politico. La confusione quindi regna sovrana, com’era prevedibile”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine del seminario di approfondimento politico sull’articolo 116, comma 3, della Costituzione, in programma oggi pomeriggio nella sede della Conferenza delle Regioni, in via Parigi a Roma.