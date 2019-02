Comune Manfredonia, riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

Di:

Manfredonia, 28 febbraio 2019. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato determinato di procedere, per i servizi di propria competenza e sulla base degli elenchi forniti dal Settore Bilancio e Programmazione economica, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi relativi all’anno 2018 e precedenti.

E’ stato dato atto che per il Settore e Servizi di competenza con riferimento ai residui attivi antecedenti il 2018: sono stati cancellati residui attivi per un totale di € 534.455,81 di cui • € 1.117,24 per intervenuta prescrizione; • € 321.084,10 da iscrivere nello stato patrimoniale, in quanto trattasi di crediti vantati dall’Ente nei confronti del Consorzio Gestione mercato Ittico soc.coop, in liquidazione. Pur essendo stata accolta l’insinuazione al passivo in accoglimento del ricorso da parte di questo Ente, non essendovi attivo non è stato predisposto alcun piano di riparto per i creditori privilegiati e chirografari; • € 28.529,49 di cui € 10.707,19 da iscrivere nello stato patrimoniale € 17.822,30 per intervenuta prescrizione. Agli atti risultano, infatti, richieste di pagamento interruttive dei termini di prescrizione per una somma pari a € 10.707,19; • € 183.724,98 relativi al credito vantato dall’Ente nei confronti della Società Oasi Lago Salso SpA, di cui € 92.439,00 da iscrivere nello stato patrimoniale e pari al debito, risultante nel Bilancio consuntivo 2017, nei confronti del Comune di Manfredonia;

sono stati mantenuti residui attivi per un totale di € 107.962,36 di cui • € 65.000,00 relativi all’ accordo di programma per piano di autogestione della pesca del bianchetto e del rossetto nel Golfo di Manfredonia, non liquidati dalla Regione Puglia; • € 42.962,36 per i quali è stata attivata la procedura di recupero coattivo.

E’ stato dato atto che con riferimento ai residui attivi al 31.12.2018 sono stati: • mantenuti residui per 138.373,41, già esigibili di cui € 109.963,41 relativi alle entrate per il servizio mensa e trasporto scolastico effettivamente incassati in data 5 febbraio 2019;

• reimputati al 2019 residui per € 279.960,00 relativi a progetti tutt’ora in corso;

E’ stato dato atto che con riferimento ai residui passivi antecedenti al 2018 sono stati: • cancellati residui passivi per un totale di € 94.285,41 di cui 56.271,84 in avanzo vincolato trattandosi di trasferimenti a specifica destinazione, € 24.280,51 in avanzo libero per le motivazioni riportate nella tabella allega alla presente, € 13.200,00 in avanzo vincolato a specifica destinazione dall’ente; • mantenuti residui passivi per € 62.161,07 corrispondenti ad obbligazioni perfezionate scadute nel 2018.

E’ stato dato atto che con riferimento ai residui passivi relativi al 31.12.2018 sono stati: • cancellati residui passivi per € 3.677,53 corrispondenti ad economie di spesa; • mantenuti residui passivi per € 487.356,25 corrispondenti a prestazioni avvenute al 31.12.2018, esigibili al 01.01.2019 e già liquidate o in fase di liquidazione.

