Di:

De Leonardis: “Nessuna gara in corso sulla pelle dei disabili”

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis“La presentazione della proposta di legge regionale da parte del centrodestra su una ‘vita indipendente’ anche per le persone affette da grave disabilità ha determinato una situazione imbarazzante, non dipendente dalla nostra volontà. Imbarazzante perché si parla di persone che non meritano una sorta di gara tra maggioranza e opposizione, ed è imbarazzante pure fare polemica su un tema così sensibile e delicato. Volevamo e vogliamo lavorare su un testo e una normativa mirati a migliorare la loro qualità della vita, ad aiutare loro e le loro famiglie, non farle sentire escluse. L’abbiamo annunciata dopo mesi di lavoro attraverso un comunicato, e solo ieri abbiamo appreso, attraverso un altro comunicato, di un analogo disegno di legge da parte dell’esecutivo in dirittura d’arrivo. Un’accelerazione improvvisa dopo un lunghissimo, assordante silenzio in materia.

Siamo comunque pronti a confrontarci in Commissione con l’assessore Ruggeri per un’integrazione dei due testi, viste le affinità, sperando di trovare anche nel governo lo stesso spirito costruttivo. Non vogliamo appuntarci al petto nessuna medaglietta, infatti, ma soltanto portare il nostro contributo a servizio della comunità tutta”.