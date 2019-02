Foggia, Polizia effettua servizi straordinari di controllo nel territorio

Di:

Foggia. Nel corso degli ultimi giorni a Foggia in ottemperanza a specifiche ordinanze del Questore sono stati svolti differenti servizi di controllo del territorio, finalizzati a svolgere un’attività straordinaria presidiale con differenti obbiettivi culminati con la giornata della sicurezza.

Continua senza sosta l’attività presidiale e di controllo della Polizia di Stato sul territorio per il contrasto di ogni forma di illegalità.

Numerose sono state le attività disimpegnate negli ultimi giorni, su specifico input del Questore di Foggia, delle quali si fornisce un puntuale resoconto:

In data 21 febbraio u.s. Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti della Questura di Foggia unitamente al personale della Polizia Municipale hanno svolto un servizio volto a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Nel corso dell’attività sono state controllate numerose bancarelle presso il mercato di Via Luigi Pinto determinando il sequestro di circa 35 kg. di carne, in confezioni prive di etichettatura e di circa 30 Kg,. di prodotti ittici posti in vendita da soggetto privo di autorizzazione alla vendita.

Sono state inoltre elevate contravvenzioni ai suddetti commercianti per le violazioni delle norme trovati sul commercio ambulante.

In data 24 febbraio u.s. è stato effettuato un massiccio servizio di controllo del territorio nel quartiere Ferrovia, per la cui effettuazione sono stati coinvolti. oltre agli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia e dell’Ufficio PASI anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e la Polizia Municipale.

All’esito del servizio oltre a numerose contravvenzioni al Codice della Strada è stata elevata una contestazione amministrativa nei confronti di una giovane donna per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale ed al sequestro di un’autovettura con targa straniera;

Nella giornata del 25 febbraio u.s. è stato svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona Candelaro – Croci con il coinvolgimento di diverse pattuglie del Reparto Volanti della Questura di Foggia, nonché Agenti della Divisione PASI, della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine, del Reparto Prevenzione Crimine della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Si tratta servizi che vanno ad aggiungersi ai numerosi dispositivi interforze che vengono disimpegnati sul territorio, rivolti nel caso di specie a quartieri “delicati”.

Nello specifico servizio del 25 febbraio sono stati effettuati controlli amministrativi a due esercizi pubblici, risultati in regola, sono stati controllati

13 arrestati domiciliari, sono state elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada.

Un cittadino rumeno controllato risultava avere a sui carico un rintraccio per notifica di un provvedimento emesso dal Prefetto di sospensione della Patente contestuale ritiro.

Altro soggetto controllato a bordo di un’autovettura veniva trovato in possesso di gr. 1,64 di marijuana, pertanto gli veniva contestata la relativa violazione amministrativa.

5 persone venivano accompagnate in ufficio per la loro compiuta identificazione in quanto sprovviste del documento di riconoscimento.

All’esito del servizio sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Totale persone controllate 193

Veicoli fermati e controllati 113

Sequestri amministrativi 1

Ritiro patenti 2

Esercizi controllati 2

Nella giornata del 27 febbraio u.s. è stato disimpegnato un corposo servizio di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato in quella che è stata denominata “Giornata della sicurezza”. Al servizio hanno preso parte Operatori del Reparto Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine, nonché i Poliziotti di quartiere.

Il dispositivo è stato supportato da un elicottero della Polizia di Stato del Reparto volo di Bari.

Durante il servizio sono stati effettuati 5 posti di controllo con l’identificazione di 71 persone, la verifica di 24 veicoli. Sono state elevate 7 contravvenzioni al C. di S., si è proceduto al sequestro amministrativo di un mezzo , ad 1 ritiro patente

Nella circostanza i Poliziotti di Quartiere hanno disimpegnato attività di prossimità contattando i titolari di 11 esercizi pubblici per assumere dagli stessi informazioni su eventuali criticità.

Persone accompagnate in Ufficio 2.

Nel corso delle attività di controllo svolte da Via Bari fino a Viale Fortore vi è stato il collegamento diretto con la Control Room – Sala Regia situata presso la Direzione Centrale Anticrimine di Roma. Inaugurata ieri mattina a Roma nella sede della Direzione Centrale Anticrimine.

Condividere, connettere mondi diversi per aumentare la sicurezza nel nostro Paese. Presentata in anteprima al Capo della Polizia Franco Gabrielli dal direttore centrale Anticrimine Vittorio Rizzi la “Plancia di comando” sarà al servizio delle indagini e delle operazioni di polizia più importanti che richiedono un coordinamento, in tempo reale, di più realtà operative.

Questa control room serve a condividere in modo sistematico tutte le risorse tecnologiche, i sistemi informativi e le banche dati del settore anticrimine della Polizia di Stato; il dialogo tra sistemi vale anzitutto per la gestione delle immagini. Potranno confluire nella Sala le immagini trasmesse dalle sale operative delle questure, dagli elicotteri della Polizia di Stato, dai droni, dalle autovetture dotate del sistema di trasmissione Mercurio, così come dal tablet o dallo smartphone del poliziotto che abbia installato MercurioApp; potranno essere indirizzate le immagini dei sistemi pubblici di videosorveglianza e quelle proveniente da sistemi LTE dei gestori telefonici nazionali o di cui è proprietaria la Polizia scientifica.

Nella cabina di regia verranno rimbalzate anche le immagini dei servizi investigativi di pedinamento, che così potranno essere incrociate con le immagini e i dati delle telecamere presenti lungo il tragitto, che siano state prima geolocalizzate.

Tutto questo consentirà di seguire in diretta tutte le più importanti operazioni di polizia, compresi i sopralluoghi della Polizia scientifica per rapine ed omicidi, con la possibilità di supportare l’attività di repertazione delle tracce con genetisti, periti balistici, ingegneri, chimici e informatici che dalla Sala si potranno collegare con tutto il Paese. Potrà inoltre dare supporto ai Questori per l’attivazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.