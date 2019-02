Manfredonia. ‘La casa del padre’: sul set con i protagonisti (foto)

Di:

Continuano le riprese del film autoprodotto da Aelita Film‘La casa del padre’ che vede alla regia il giovane sipontino Vincenzo Totaro; un’idea nata quasi di getto e che ha preso forma fino a diventare una vera e propria sceneggiatura.

In breve la trama: Antonio, da tutti conosciuto con il nome d’arte di Mirko Cusmai, è un fumettista dal passato glorioso ma presto caduto nell’anonimato, torna nella casa dei genitori, ormai vuota da tempo, per sistemare alcune faccende e, allo stesso tempo, godere del suo ‘angolo prediletto’. Tutto sembra congelato, fermo a diversi anni prima, quando la casa brulicava di vita.

Corrado, il fratello di Antonio, vuole vendere a tutti i costi l’appartamento, e lo costringe a mostrare l’appartamento ad Angela, una potenziale acquirente. Fuori, intanto, si scatena una tempesta, e i due resteranno bloccati in casa…

Statoquotidiano ha incontrato sul set i protagonisti che si dicono molto entusiasti della storia e del suo sviluppo stando attenti però a non svelare troppi particolari.

“Vincenzo (il regista) dopo aver visto la casa dei miei genitori, è rimasto colpito dai particolari che ricordano la vita vissuta lì dentro tanto da portarlo poi a partorire un’idea profonda ed importante per una sceneggiatura; in pochi mesi abbiamo buttato giù il copione ed abbiamo coinvolto gli altri componenti del cast e dello staff”, dice l’attore protagonista Antonio Del Nobile.

Anche la protagonista femminile, Manuela Boccanera ha accettato il ruolo dopo essere rimasta colpita dal copione: “La storia che mi era stato proposto di raccontare mi ha rapita subito, sono rimasta colpita ed incuriosita dal personaggio di Cristina ed ho deciso di accettare subito”.

Oltre al regista Vincenzo Totaro ed agli attori principali Antonio Del Nobile e Manuela Boccanera, ricordiamo: Rossana Trotta (attrice), Adriano Santoro (attore), Luisa Totaro (operatrice di ripresa ed effetti speciali), Antonio Universi (direttore della fotografia), Francesco Vitulano (tecnico), Antonio Bitondi e Vincenzo Moccia (microfonisti), Carmela del Popolo (truccatrice), Miriana (ciakista e segretaria di edizione).

Le riprese del film termineranno, molto probabilmente, a metà marzo per poi passare alla fase di postproduzione; nel frattempo, trattandosi di una pellicola autoprodotta, è stata avviata una raccolta fondi tramite crowdfunding: chiunque volesse donare per sostenere questo film può recarsi sulla pagina Facebook ufficiale ‘La casa del padre’ ma può farlo anche personalmente contattando cast e staff del film.

A cura di Libera Maria Ciociola

Manfredonia, 28 febbraio 2019