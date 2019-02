Manfredonia, Evento Formativo su Disciplina Antiriciclaggio

Di:

Manfredonia, 28 febbraio 2019. Venerdì 1 marzo 2019, CO.DE S.r.l. organizza un importante evento formativo sulla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2007 che detta disposizioni volte a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento di attività illecite.

Il corso, che si terrà a Manfredonia, presso il Regiohotel Manfredi per un’intera giornata, è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire una solida base di conoscenze sulla materia e sugli strumenti operativi in essa contemplati, in particolare ai soggetti destinatari della normativa (tra cui commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro) sui quali gravano gli obblighi antiriciclaggio.

Qualificata si presenta la platea dei relatori invitati ad intervenire al corso: tra essi, il Prof. Marco Galli, Associato di Istituzioni di Diritto Privato presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, cui è affidata la Direzione Scientifica del corso, il Prof. Giandomenico Salcuni, docente di Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università, il Dott. Enrico Infante, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il Capitano Enrico della Valle, Comandante 2° Sezione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano (che interverrà a titolo personale), gli Avvocati Adamo Brunetti e Angelo Marano, entrambi partner di CO.DE ed esperti in materia di compliance normativa, il Dott. Iliano Liberatori, CEO di Genio Business, società che fornisce soluzioni applicative e strumenti di Business Intelligence.

L’intero evento, realizzato in partnership con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, è stato accreditato sia dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (con il rilascio di 8 crediti formativi ordinari) che dall’Ordine degli Avvocati di Foggia (per 6 crediti formativi), ed ha ricevuto il patrocinio dei giovani Avvocati dell’Aiga Foggia e dell’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia.