Marina di Lesina. Contro il dissesto idrogeologico un supervisore della Regione

Sull’annosa pro­blematica relativa al fenomeno del dissesto idrogeologico che attanaglia Marina di Lesina, la giunta regionale pugliese ha scritto una nuo­va pagina nell’altrettanto annoso capitolo relativo ai tentativi di risoluzione. Nei giorni scorsi, infatti, a Bari la giunta regionale ha provveduto a nominare il «soggetto attuatore del piano degli interventi finalizzati al superamento della situazio­ne di criticità determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno in­teressato il territorio di Ma­rina di Lesina».

Nel comunicato che ne dà notizia, diffuso al termine della riunione della giunta regionale, è scritto che sarà il dirigente della sezione la­vori pubblici della Regione Puglia a ricoprire l’incarico di «soggetto attuatore» degli interventi così riassunti: messa in sicurezza del territorio di Lesina, come già deciso con delibera del Cipe del 2012 e delibera della giunta regionale pugliese del 2013; indagini e verifiche strutturali sugli edifici interessati dalla condizione di dissesto idrogeologico nel territorio comunale di Ma­rina di Lesina, come già previsto dalla delibera della giunta regionale pugliese sempre del 2013; interventi di messa in sicurezza, con sistema­zione idraulica del canale Acquarotta, di cui già si parlava ancora nella delibera della giunta regionale pugliese di 6 anni fa; infine previsto il completamento delle indagini geognostiche sui terreni fondali dei residui fabbricati nella «zona rossa», ossia quella caratterizzata da maggiori criticità, come già previsto nella delibera votata dalla giunta regionale pugliese il 2 agosto 2018.

Michele Toriaco

