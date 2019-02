Di:

Immagina di avere una causa con una persona per dei danni che questa ti avrebbe procurato. Il tuo avversario è solito a comportamenti contrari alla legge, tant’è che – secondo voci di corridoio – sarebbe stato già citato in giudizio da altre persone per i medesimi fatti. Insomma, da quanto ti risulta, è un habitué dei tribunali. Uno di questi processi è, peraltro, ancora in corso. Così vorresti poter accedere al relativo fascicolo per leggere le accuse che gli sono state mosse e le prove che, contro di lui, sono state già prodotte.

Il tuo intento non è di pura curiosità: anzi, sei animato dal sacrosanto diritto a una più compiuta difesa giudiziale, diritto che è riconosciuto dalla nostra Costituzione. Così ti chiedi: posso consultare il fascicolo di una causa di un’altra persona? Se è vero che la sentenza è pubblica – pronunciata peraltro “in nome del popolo italiano – è altrettanto pubblico anche l’incartamento e tutti gli atti processuali del giudizio? La questione è stata, proprio di recente, definita da una sentenza del Tar di Catanzaro [1].

FONTE https://www.laleggepertutti.it/276287_posso-consultare-il-fascicolo-di-una-causa-di-unaltra-persona