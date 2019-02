Primarie PD, Ditommaso: momento fondamentale per costruire una valida alternativa

Di:

Foggia. “Domenica 3 marzo, dalle ore 8 alle ore 20, gli elettori del PD sono chiamati a scegliere chi tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti debba essere eletto Segretario nazionale del Partito Democratico”, fa sapere la Segretaria del PD di Cerignola Sabina Ditommaso.

“Mai come questa volta, le primarie sono un momento essenziale di apertura e confronto per decidere del destino del nostro Paese. In un anno l’esecutivo Lega-5 stelle si è contraddistinto per l’incapacità di prendere decisioni sul futuro dell’Italia, dimostrando di non avere alcuna idea di sviluppo del Paese e senza aver mai realmente pensato a riforme strutturali per la lotta alla povertà. Abbiamo solo assistito a vili giochi di potere tra due forze politiche pronte a dire tutto e il contrario di tutto pur di alzare la posta in gioco”, continua la Segretaria PD.

“Ora è necessario che l’unica opposizione a questo Governo si ristrutturi in maniera forte ed unitaria attorno a chi verrà eletto Segretario nazionale, con il solo obiettivo di tornare a parlare agli Italiani ed ai tanti elettori che in questi anni si sono allontanati da un Partito che si è dimostrato imborghesito, nei modi e negli ideali”.

“Invito chi crede ancora che tutti i cittadini godano di uguali diritti in tema di salute, di lavoro, d’istruzione e di frontiere, a recarsi presso la sede del Partito Democratico di Cerignola, in via Mameli, e decidere quale alternativa dare all’Italia”, conclude Ditommaso.

Cerignola, 28 febbraio 2019

Sabina Ditommaso

Segretaria PD Cerignola