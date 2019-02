Di:

Bari, 28 febbraio 2019. “Voterò per Zingaretti, mi ha convinto la sua piattaforma politica”. Domenica si vota per le primarie ed il sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi – che ha mantenuto riservata la sua preferenza fino a ieri- ha postato sulla bacheca facebook la scelta. “Penso che anche in prospettiva, oltre gli enti locali, si possa aprire al M5s. C’è un centrodestra radicato e la sinistra deve porre il tema di un’alternanza credibile. Se sarà strutturale, è chiaro che avrà ripercussioni anche sul territorio, a meno che i pentastellati non vogliano continuare in un’alleanza innaturale con Salvini e condannarsi all’estinzione”. Ma al Comune, per la prossima consiliatura, una maggioranza del genere sarebbe possibile? “Non sono io, a fine mandato, a doverlo dire, parlo di prospettive nazionali, non so chi sia questo gruppo nel mio comune attualmente”, aggiunge con riferimento alla minoranza del M5s che, dal 2015, fa opposizione a palazzo San Domenico. “C’è il riconoscimento che la classe dirigente va cambiata, la rottamazione crea contrasti e risentimenti, rinnovare è altra cosa. Siamo consapevoli che una fase storica è chiusa, Zingaretti è persona seria, amministratore senza scheletri nell’armadio che può contribuire ad iniziarla. Abruzzo e Sardegna dicono che la sinistra c’è e può giocare la partita”.

Le convenzioni e i seggi

I seggi sono pronti su quasi tutti i 61 comuni (tranne a Vieste, che voterà a Vico, e in qualche piccolo centro dei Monti Dauni). Le ultime primarie del 2017 fra Renzi, Emiliano ed Orlando risalgono ad un periodo di governo. La sfida il 3 marzo sarà la partecipazione. La forbice che viene ipotizzata da alcuni dirigenti di partito, in modo riservato, per la provincia di Foggia, oscilla fra i 10mila e i 15mila potenziali votanti, uno spazio ampio in un clima che viene definito, per questa tornata, “unitario”, senza lotte per accaparrarsi elettori anche perché in molti comuni ci sono le amministrative, e non sarebbe cosa buona litigare”. I dati delle convenzioni di circolo hanno sancito la vittoria di Zingaretti al 50,1%, Martina al 23,58%, (Boccia al 18,11%) e Giachetti al 6,7%.

Frattarolo: “In Puglia i renziani giocano fuori casa”

Lorenzo Frattarolo voterà per Giachetti: “Rivendico quanto è stata fatto in questi anni e l’identità del riformismo su cui tutti si sono ritrovati. Voto Giachetti perché è quello che più rispecchia il percorso fatto, certo sul riformismo ci si è fatti anche male, come sul referendum, ma Renzi ha avuto una grande resistenza interna fino alla scissione. Un segretario per far ritornare a casa ‘gli scappati’ la ritengo una visione di scarso respiro, bisogna riattivare la fiducia di un elettorato che ha votato per ‘rabbia sociale’ e portarlo ad un voto più ragionato e riflessivo. Noi in Puglia abbiamo sempre giocato fuori casa perché Emiliano è stato il principale avversario del governo Renzi, l’opposizione di oggi non è come quella del passato. I circoli civici? Non fanno attività strettamente politica, né me lo aspetto, conto sui cittadini e sul voto di opinione. La copertura mediatica è stata minore delle altre volte”.

Vaira, circoli civici: “Congresso senza entusiasmo”

Un congresso “impalpabile”, dice l’avvocato Michele Vaira, presidente dei circoli civici vicini al Pd. “Preferisco non dire per chi voterò, Renzi non si è pronunciato, Renzi non c’è in questa tornata di primarie, dire ‘renziani e anti-renziani’ mi sembra tifo da stadio. Questo congresso non mi entusiasma per nulla, i problemi dell’Italia sono altri mentre maggioranza e opposizione urlano sul pontile della nave che affonda. I circoli nel congresso non hanno un ruolo, sono altro rispetto al Pd”.

Sgarro: “Portare il partito dai circoli a Roma”

Tommaso Sgarro, di Cerignola, voterà per Martina. “Anche nel confronto sui candidati trasmesso da Sky mi è sembrato il migliore, quello con visione politica, certo non buca lo schermo non ha le caratteristiche del leader, forse, ma credo le abbia ancora Renzi. Giachetti non è renziano, è giachettiano radicale con fedeltà a Renzi, Zingaretti ha ancora molte ambiguità sul rapporto con il M5s e con chi ha lasciato il Pd. Come farà, inoltre, a conciliare il suo ruolo di presidente di Regione con la segreteria? Perché stiamo scegliendo un segretario, non un leader di governo, un segretario che, in un partito che si va balcanizzando, vada dai circoli a Roma, e non da Roma ai circoli. Martina mi sembra la persona adatta a rilanciarlo e a ricostruirlo”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 28 febbraio 2019