Puglia: alta pressione e bel tempo

Di:

Bari. Meteo Puglia: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature stabili o in locali rialzo, con estremi di 8°C e punte di 17°C. Venti da moderati a deboli settentrionali. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mossi a poco mossi.

Venerdì 01 Marzo Nubi in nuovo aumento nella seconda parte della giornata

VENERDI’:L’alta pressione dei giorni scorsi si indebolisce favorendo l’ingresso di una perturbazione atlantica. Avvio di giornata ancora soleggiato ma con nubi e prime precipitazioni in serata su Molise e alta Puglia in estensione la notte a restante Puglia e Basilicata. Temperature minime stabili, con estremi di 9°C; massime in calo, con punte di 13/14°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da poco mosso a mosso.

Sabato 02 Marzo Avvio di giornata instabile ma con tendenza a miglioramento

SABATO: La perturbazione giunta nella notte seguita ad interessare Molise, Basilicata e Puglia nella prima parte della giornata, apportando ancora piogge sparse e nevicate alle medie ed alte quote dell’Appennino nel corso della mattinata. Tendenza a generale miglioramento del tempo a partire dal pomeriggio. Temperature in diminuzione nei valori massimi, nell’intorno dei 13/15°C su coste e pianure. Ventilazione moderata dai quadranti nordoccidentali. Basso Adriatico da poc