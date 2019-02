Eliminazione delle barriere architettoniche nell’Anfiteatro romano di Lecce e prevenzione del rischio sismico del Museo archeologico nazionale di Canosa sono i due interventi finanziati con un decreto di rimodulazione del Ministero per i Beni culturali. Viene così rimodulato, per un importo di 1 milione e 700 mila euro, il piano di interventi finanziati attraverso le risorse del Fondo di investimento per lo sviluppo infrastrutturale del paese previsto dalla legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).

La rimodulazione riguarda interventi nella Regione Puglia e non comporterà, in tutti i casi, maggiori spese. A richiedere la rimodulazione era stato il Polo museale della Puglia, con nota dello scorso 7 dicembre, approvata dalla Direzione generale Musei del Mibac.

FONTE https://agcult.it/2019/02/28/puglia-rimodulati-interventi-per-1-mln-e-700-mila-euro/?fbclid=IwAR3PUUal_3FIslDGNOhU94Va-5mH3Ut5UV3t0bqlIIq6hc3ytfkYcoR9SvY