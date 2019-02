Reddito Cittadinanza. Foggia la Provincia pugliese con maggior incidenza percentuale

Di:

“Quasi il 40% dei con­tribuenti pugliesi dichiara meno di diecimila euro annui, con un reddito imponibile me­dio di poco più di 4.500 euro: numeri perfettamente in lin­ea con la media del Mezzogiorno e circa 10 punti al di so­pra di quella nazionale. Dati alla mano, quindi, ciò’ signifi­ca che in Puglia oltre un mili­one di persone vivono con un reddito in linea con i parame­tri previsti per la richiesta del Reddito di cittadinanza”. Sono i dati contenuti in uno studio del Servizio Politiche Territori- ali della Uil, secondo il quale la provincia pugliese con la mag­giore incidenza percentuale sul totale dei contribuenti con reddito fino a diecimila euro è Foggia, con il 43,9% (pari 170.719 persone), seguita dal­la Bat con il 43,4%, da Lecce (42,1%), Brindisi (38,9%), Bari e Taranto (36,9%). In termini assoluti, la provincia capolis­ta è Bari, con quasi 300mila persone che dichiarano reddi­ti inferiori alla soglia prevista dallo strumento, mentre quel­la con il reddito medio dichi­arato più basso e’ la Bat (4.307 euro).

“Abbiamo sostenuto in più frangenti” – spiega Fran­co Busto, segretario generale della Uil di Puglia – che siamo assolutamente d’accordo con ogni misura volta a contrastare la povertà dilagante, specialmente al Sud, nonché a favori­re reinserimento lavorativo”.

fonte http://www.retegargano.it/index.php/notizie/economia/item/63597-reddito-cittadinanza-con-il-43-9-foggia-e-la-provincia-pugliese-che-ha-la-maggior-incidenza-percentuale?fbclid=IwAR3GA8N7VTeJ_Kho5XmrJMSWwdTgJ8Bk1w6qABexo9huCFHrmieQnzHaEpk