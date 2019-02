Serie B, Foggia-Cosenza: in quota comandano i rossoneri

Di:

Roma. Il Foggia è in piena zona play out e non vince da oltre un mese. Il Cosenza ha fatto l’en plein nelle ultime tre gare portandosi a soli due punti dalla zona play off. Ma nella gara di domani sera, anticipo della 26ª giornata di Serie B, il bilancio negativo dei Lupi allo Zaccheria pesa in maniera evidente sul pronostico finale. I rossoblu hanno perso le ultime quattro sfide giocate in Puglia e partono a 3,20 sul tabellone Microgame.

Il successo dei rossoneri (reduci da cinque pareggi di fila) vale 2,35, la «X» è 3,05. L’ultima volta che il Cosenza uscì con i tre punti dallo Zaccheria fu nel campionato di Lega Pro 2010/2011: allora i rossoblu vinsero per 2-1, risultato che replicato nel match di domani pagherebbe 11 volte la posta. A ben guardare, però, lo score dei Lupi – una delle migliori difese della categoria, che non ha subìto alcuna rete nelle ultime tre partite – suggerisce un risultato più stretto. Un finale da Under (con meno di tre marcature complessive), riferisce Agipronews, viaggia a 1,60.

AG/Agipro

Marzia Acampora