Assicurazioni, è in vigore l’RC familiare. Opportunità e info utili

Arrivano buone notizie per gli automobilisti italiani. Come preannunciato, entra in vigore la nuova legge sull’assicurazione auto, la

Si tratta di un provvedimento che dà la possibilità di assicurare un veicolo approfittando della classe di merito più favorevole presente all’interno del nucleo familiare, anche se si tratta di categorie diverse come scooter e moto. La nuova legge, appartenente al Decreto Milleproroghe, è entrata in vigore da domenica 16 febbraio. La RC Auto Familiare consente, dunque, ai giovani possessori di uno scooter di assicurare il proprio ciclomotore usufruendo di un premio assicurativo più basso e, in caso di incidente con colpa e danni superiori ai 5mila euro, di rinnovare l’assicurazione a fronte di un declassamento.

La legge è stata introdotta grazie ad un emendamento del Decreto Legge Milleproroghe, firmato da Mancini (PD) ed approvato alla Camera dalle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali. Una buona opportunità di risparmio per gli automobilisti italiani che, al netto di questo nuovo scenario dell’RC familiare, possono scegliere anche un’ assicurazione auto diretta come Genertel, che potrebbe consentire di contenere ulteriormente i costi, senza rinunciare alla possibilità di detenere una copertura assicurativa valida e completa.

Ma facciamo un po’ di chiarezza intorno a questa nuova legge. Si tratta di un provvedimento che volge lo sguardo alle famiglie che hanno un parco mezzi di almeno un’auto ed un motoveicolo. In tal modo sarà possibile assicurare lo scooter o l’auto sfruttando la medesima classe di merito, tra quelle maturate dai vari componenti del nucleo familiare. Ovviamente si andrà a scegliere la classe di merito più vantaggiosa. Un beneficio da non sottovalutare, se si considera che la RC Auto Familiare può riguardare almeno 3 milioni di famiglie. Con la Legge Bersani si può utilizzare la classe di merito più favorevole tra componenti della famiglia, solo se questi devono assicurare la stessa categoria di veicoli, ossia auto&auto, moto&moto. La Bersani, però, la si può applicare solo in caso di acquisto di un veicolo che entra in possesso della famiglia in questione per la prima volta. Con questa nuova legge, invece, decade questo vincolo e si dà la possibilità agli automobilisti italiani di utilizzare la classe di merito più favorevole anche per assicurare veicoli già di proprietà dei vari componenti del nucleo.

Ci sono, però, alcuni requisiti fondamentali per aderire alla RC Auto Familiare. Sono esclusi dal beneficio, infatti, i soggetti in possesso di un solo veicolo o quei soggetti già in prima classe. Ed inoltre, non possono beneficiare della RC Auto Familiare gli automobilisti che hanno causato sinistri con colpa nei 5 anni precedenti. Si è calcolato che sono circa 1,2 milioni gli italiani che, al momento, non potranno usufruire di questa agevolazione.

Una legge importante che può consentire a milioni di italiani di risparmiare, e non poco, sul costo dell’assicurazione auto e su quello dell’assicurazione per i veicoli a due ruote. Molti stavano attendendo tali novità per risparmiare. Prima, però, c’è voluto un po’ di tempo utile per risolvere alcuni problemi. Bisognava, ad esempio, capire cosa sarebbe successo qualora uno dei veicoli di proprietà di uno dei componenti della famiglia avesse causato un sinistro con colpa. Il Governo tende la mano alle famiglie italiane che, con questa legge, potranno beneficiare di classi di merito più favorevoli vedendo diminuire notevolmente il costo delle polizze assicurative.