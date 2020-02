Comitato Salute Alto Tavoliere “Servizi sanitari a Torremaggiore, stanchi di attendere”

Ancora disattesa l’attivazione dei servizi sanitari presso l’ospedale locale previsti dal 2011, manon ci sta. Rappresentato dal presidente, il Comitato protesta e rimarca con uno striscione esposto ormai da giugno del 2018 lungo l’ingresso principale della storica struttura ospedaliera locale inaugurata nel 1935. Nelle prossime settimane sarà anzi aggiunto anche un altro striscione con ulteriori messaggi propositivi. Costituitosi nel 2018, quando si era presentata la problematica della mancanza di presenza per la notte (dalle ore 20 alle ore 8 del mattino) del medico al Punto di Primo intervento, il Comitato non si mai è arreso ed ha avviato una lunga battaglia con la Regione Puglia attraverso i canali istituzionali., riconfermati dalla Regione nel 2015 e nuovamente tagliati il 21 gennaio 2019 senza alcuna concertazione con il territorio. Più precisamente, avrebbero dovuto essere concessi almeno 54 posti letto, ma ad oggi se ne possono utilizzare solo 8 per Hospice e 9 su 12 per Ospedale di comunità (ex UDT) . Tutti gli altri servizi – come la RSA R1, con venti posti letto di residenzialità sanitaria per persone gravemente non autosufficienti; il centro per l’autismo a ciclo diurno; posti rene; ospedale di comunità pediatrico – non sono mai stati attivati e, intanto, risultano diminuiti anche sulla carta i posti letto riconosciuti, visto che dagli ultimi provvedimenti regionali del 2019 risulterebbero 40 posti letto anziché i 54 iniziali.

In tutta la struttura ex ospedaliera di cui dispone Torremaggiore, ad oggi, quindi, risultano essere operativi solo 17 posti letto. Oltre all’ex pronto soccorso come punto di primo intervento che raggiunge le seimila prestazioni all’anno e decongestiona con successo gli ospedali limitrofi svolgendo appieno il suo ruolo di filtro. Richiesti e ottenuti dal Comitato incontri con il presidente Emiliano nel 2018: e sembrava che i servizi sarebbero stati attivati a breve, ma da allora risulta essere ancora tutto bloccato. Richiesto, dunque, negli ultimi mesi un incontro ulteriore al presidente Emiliano, ma, riferisce il presidente del Comitato di Torremaggiore, Antonucci: “Non è più arrivata alcuna risposta”. A maggio 2018 è stata inviata anche una richiesta a tutti i consiglieri regionali della Capitanata e agli assessori foggiani della Regione Puglia, a cui ha risposto solo l’avvocato manfredoniano Giandiego Gatta che ha presentato sette interrogazioni in Consiglio Regionale.

E’ stata altresì votata una mozione dai comuni di Torremaggiore, Serracapriola, Castelnuovo della Daunia e San Paolo di Civitate sulle criticità sanitarie dell’ospedale locale “San Giacomo”, proposta dal Comitato. Ma finora si è riusciti ad ottenere solo: il ripristino h24 del medico di primo intervento a partire dalla data del 1/01/2019; l’adozione dei macchinari d’urgenza POCT (punti di assistenza con macchinari vicini al paziente) previsti dal 2009 e arrivati solo a luglio 2018; il rinnovo integrale delle insegne luminose all’esterno ed all’interno dell’ampio parcheggio che conduce al PPIT (Punto di Primo Intervento Territoriale); l’avvio dei lavori per il ripristino edile del reparto di Radiologia e la riconsegna dell’ecografo. Ma restano ancora in sospeso tanti servizi, come l’arrivo del mammografo 3d ed il rinnovo dei macchinari obsoleti; il potenziamento dei due reparti territoriali oggi presenti; l’arrivo di altri specialisti per l’attività dei poliambulatori. La struttura ospedaliera di Torremaggiore “San Giacomo” offriva fino alla fine degli anni novanta circa 200 posti letto, con annesse sale operatorie aggiornate, ma questi enormi spazi rimangono ad oggi inutilizzati. E il Comitato non ci sta. “Stiamo preparando un documento da presentare alla Conferenza di tutti i sindaci dell’Alto Tavoliere e del Gargano” riferisce ancora a Statoquotidiano il Presidente Antonucci “per fare squadra e affinché essa possa farsi sentire per far attivare nuovi servizi”.

Il 3 febbraio 2020, intanto, a Torremaggiore si è tenuto un consiglio comunale monotematico in cui sono state “espresse intenzioni politiche apprezzabili, ma senza alcun risultato sostanziale con atti chiari”. Già da otto mesi il Comitato ha richiesto la votazione di una mozione, un atto politico forte, contro la Regione per stimolare questo ente ad attivare i servizi richiesti. Ci sono stati altresì tre incontri con il direttore generale della ASL. Ma le iniziative da avviare rimangono ferme quando è la macchina burocratica e politica a porre dei limiti. Prossime azioni proposte alla Regione dal Comitato: riconversione dell’ospedale San Giacomo di Torremaggiore, ora PTA (Presidio Territoriale di Assistenza), in PPA (Presidio Post Acuzie), poiché in Capitanata non sono presenti strutture del genere e perché la struttura sarebbe “candidabile”, secondo il Comitato. Il PPA è un presidio assistenziale di elevata integrazione dei livelli di assistenza territoriale che, oltre ad offrire i servizi di un PTA, garantisce anche altri servizi, diventando di fatto un riferimento, un vero e proprio centro dei servizi di riabilitazione territoriali a carattere regionale. Ad oggi i PPA in Puglia sono presenti solo a Canosa di Puglia (BT), Triggiano (BA), Terlizzi (BA) e Grottaglie (TA).

Sarebbe possibile perciò attivarne uno in più a Torremaggiore. “Questo servirebbe” nelle parole di Antonucci “a mantenere al San Giacomo i reparti territoriali, come quelli dell’Ospedale di Comunità, l’Hospice e a breve la RSA R1, ma anche ad attivarne altri negli immensi locali dismessi, come quelli per la riabilitazione pneumologica e cardiologica, l’ambulatorio per la sindrome metabolica, il centro per il risveglio, oltre al Day Service Chirurgico ed Oculistico come presente negli altri PPA pugliesi”.

A cura di Daniela Iannuzzi, 28 febbraio 2020