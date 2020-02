Consorso OSS Foggia: posticipata pubblicazione graduatoria, nota Dg Riuniti

, 28 febbraio 2020. Con recente nota, il Dg degli OO.RR. di Foggia comunica che “la pubblicazione della graduatoria finale del concorso unico regionale OSS è posticipata neitermini di seguito indicati, atteso che il Ministero della Difesa non ha riscontrato alla pec inviata da questa Azienda il giorno 4 febbraio u.s. (prot. n. 1796) con cui si chiedeva di accertare il possesso dei requisiti per beneficiare delle riserve militari in ferma volontaria di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 dei candidati che nella piattaforma avevano espresso tale opzione.

“Con la collaborazione del Comando Militare Esercito di Bari ad oggi sono stati accertati i requisiti delle riserve soltanto di alcuni candidati e precisamente 80 su 450 circa. Considerato l’elevato numero di riserve presentate e non ancora accertate, nonché i conseguenti effetti che tale verifica potrebbe produrre sulla graduatoria finale, si ritiene necessario posticiparne la pubblicazione al termine della istruttoria in itinere. Al riguardo si comunica che l’Azienda in data di ieri ha inviato ai candidati interessati alle riserve di cui sopra, apposita mail affinché documentino la titolarità del beneficio entro e non oltre il 6 marzo p.v. Nei giorni immediatamente successivi a tale riscontro, si procederà alle relative pubblicazioni delle graduatorie finali di merito”, conclude il dg.