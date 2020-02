Coronavirus, appello sindaco dal Gargano “Basta pregiudizi e discriminazioni verso cittadini”

, 28 febbraio 2020. “Visto che mi vengono segnalati degli spiacevoli episodi in cui alcuni concittadini provenienti dalle Regioni del nord Italia, a causa della fobia da contagio da coronavirus, diventano oggetto di veri e propri comportamenti discriminatori da parte di conoscenti e colleghi di lavoro, voglio fare alcune precisazioni:1) ANON si è registrato alcun caso di infezione da coronavirus;2) A Cagnano Varano NON si è registrato alcun caso sospetto di infezione da coronavirus;3) A Cagnano Varano NESSUN cittadino è stato sottoposto a quarantena obbligatoria;4) TUTTI i cittadini devono osservare le misure di prevenzione emanate dal Ministero della Salute., “colpevoli” solo di aver soggiornato in una delle Regioni del nord Italia. Le precauzioni NON devono trasformarsi in discriminazioni”.

Lo ha scritto su facebook Claudio Costanzucci Paolino, Sindaco di Cagnano Varano.