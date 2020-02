Federico Notaro: da Galatina in Tanzania per la salute dei bambini

, 28 febbraio 2020 –, giovane medico specializzando in pediatria originario di Galatina (LE), parte il 2 marzo per Tosamaganga, in Tanzania, dove lavorerà per sei mesi con Medici con l’Africa Cuamm. Trent’anni, specializzando a Roma, Federico Notaro è alla sua prima esperienza in Africa nel mondo della cooperazione: «Tosamaganga è un ospedale rurale delle Tanzania, dove Medici con l’Africa Cuamm è presente da molti anni. La scelta di partire l’ho presa due anni fa, poi ho seguito un corso di formazione nella sede dell’organizzazione a Padova e ora che sono vicino alla fine della specializzazione sono pronto per questa nuova esperienza; prima non mi sarei sentito di essere d’aiuto. Nell’ospedale in cui andrò affiancherò il pediatra di Medici con l’Africa Cuamm: dovrò imparare a lavorare con risorse limitate, un’esperienza completamente nuova per me e per chiunque venga da un ospedale italiano. Di certo ci saranno situazioni difficili, ma parto con grande entusiasmo, con il supporto dei miei professori e pieno di voglia di rendermi utile».

Importante per Federico Notaro, per scegliere di partire, anche il confronto con l’esperienza di altri colleghi medici partiti con Medici con l’Africa Cuamm, che si contraddistingue in Italia per il programma JPO, che dal 2002 ad oggi ha permesso a oltre 200 specializzandi di 33 università italiane di passare un periodo di almeno sei mesi in Africa, riconosciuto all’interno della propria specialità in medicina.

L’ospedale di Tosamaganga, in cui Federico Notaro presterà servizio per sei mesi, conta 165 posti letto e in un anno garantisce oltre 6.600 ricoveri, 25.800 visite ambulatoriali e 3.100 parti assistiti. Proprio in questo ospedale, insieme ad altri nove ospedali africani, Medici con l’Africa Cuamm porta avanti il programma “Prima le mamme e i bambini” che entro il 2021 vuole garantire il parto assistito a 320.000 donne e l’assistenza nutrizionale a 60.000 bambini.

Medici con l’Africa Cuamm è presente in puglia anche con due gruppi di appoggio: Medici con l’Africa Cuamm Bari e Medici con l’Africa Cuamm Salento, che riuniscono medici e cooperanti rientrati, ma anche persone che vogliono rendersi utili in Italia per lo sviluppo dell’Africa. È possibile sostenere il lavoro di Medici con l’Africa Cuamm con una donazione su c/c postale 17101353 e online su www.mediciconlafrica.org.

MEDICI CON L’AFRICA CUAMM. Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo approccio, anche in situazioni di emergenza, per garantire servizi di qualità accessibili a tutti. Oggi Medici con l’Africa Cuamm è impegnato in 8 paesi dell’Africa sub-Sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania, Uganda) con oltre 2.200 operatori sia europei che africani; appoggia 24 ospedali, 64 distretti (per attività di sanità pubblica, assistenza materno-infantile, lotta all’Aids, tubercolosi e malaria, formazione), 3 scuole infermieri e 1 università (in Mozambico).