Foggia. Quando Kolyvanov interruppe l’imbattibilità di Seba Rossi…

Il Foggia, 4-3-3 corto, geometrie e verticalizzazioni a raffica, impensierì il Milan nella prima parte di gioco con Kolyvanov e recriminò anche per un netto calcio di rigore (fallo di Baresi) non concesso dal direttore di gara. Nella ripresa, il Milan passa subito in vantaggio con Zorro Boban (in contropiede) che poco dopo serve su punizione il raddoppio a Massaro, che di testa si inserisce tra le maglie bianche e supera Mancini. I satanelli, da far loro, sfiorano più volte il gol che arriva grazie aRossi che, a sua volta, superò il record (903′) di Dino Zoff del 1973.Quel match, che il Foggia avrebbe ampiamente meritato di pareggiare (miracolo di Rossi al 90′ su gran botta di Gigi Di Biagio), resterà negli annali del calcio italiano proprio grazie alla rete messa a segno dal centravanti “venuto dalla Russia”.

Il tabellino: Milan – Foggia 2-1

MILAN: Rossi; Tassotti, F. Galli, Baresi, Maldini; Carbone (76′ Panucci), Donadoni, Desailly, Boban; Savicevic (55′ Simone), Massaro. A disp. Ielpo, Orlando, Lentini. All. Fabio Capello



FOGGIA: Mancini; Nicoli, Chamot, Bianchini, Caini; Seno, Di Biagio, Stroppa (67′ De Vincenzo); Bresciani, Kolyvanov, Roy (67′ Cappellini). A disp. Bacchin, Di Bari, Giacobbo. All. Zdeněk Zeman

ARBITRO: Stefano Braschi



MARCATORI: 46′ Boban, 54′ Massaro, 66′ Kolyvanov



AMMONITI: Boban, Tassotti (M); Bianchini, Di Biagio (F)



ESPULSI: al 90′ Di Biagio (F) per doppia ammonizione

Area Comunicazione Calcio Foggia