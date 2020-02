Gattuso ringhia “Con il Torino sarà una battaglia”

Il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli – Torino, 7ª Giornata di Ritorno della Serie A TIM 2019/2020. “Domani andrà in campo chi è al cento per cento, ci aspetta una battaglia sportiva. Nonostante la classifica, il Torino è una delle squadre più forti del campionato. Noi usciamo da una sfida molto dispendiosa con il Barcellona, ho bisogno di giocatori che possano dare il massimo domani perchè ci sarà da soffrire“.

“Il Torino ha una rosa di valore, con calciatori di qualità e di fisico. Onestamente ho un po’ di preoccupazione perchè so che avremo di fronte una squadra solida e agonisticamente dotata. Oggi vedrò l’ulimo allenamento e deciderò chi far giocare“. Sulle condizioni di Mertens: “Lo valutiamo oggi, sta cercando di recuperare, ma in quel ruolo ho anche Milik che è bravissimo a legare la squadra e attaccare lo spazio. In quella posizione non ho problemi“.

Su Ghoulam e Koulibaly: “Ghoulam si sta allenando con grande continuità. Koulibaly è andato a lavorare in campo negli ultimi giorni e speriamo di riaverlo presto al massimo“. “L’abbiamo preparata bene e dobbiamo ripartire da quanto fatto di buono, ma anche dalla depressione che abbiamo avuto nel primo mese in cui sono arrivato. Dobbiamo fare tesoro di tutto perchè non bisogna dimenticare quando abbiamo perso gare in cui sembravamo non avere nè testa e nè anima. Adesso il Napoli è una squadra diversa e spero che il gruppo abbia appreso che deve dare sempre di più per poter raggiungere risultati“.

“I ragazzi hanno avuto difficoltà, so che hanno anche grandi valori tecnici, ma ciò che conta è che tutti si comportino da squadra. Io non voglio solo un gruppo di giocatori, voglio un gruppo di uomini che si aiutino tra di loro, che aiutino me e che possano stare a loro agio, magari anche dicendoci le cose in faccia, nel bene e nel male“. Su suo contratto: “Io ho firmato per 6 mesi con l’opzione per il 2021. Però oggi la questione non è il contratto, la mia priorità è lavorare e raggiungere obiettivi. Parlo col Presidente quitidianamente, del resto discuteremo a fine stagione. Io a Napoli sto molto bene, ho riscontrato grande professionalità e grande umanità. Il amo gli ambienti che si esaltano anche nella difficoltà“.

