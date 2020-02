Gioventù Nazionale Orta Nova, Gabriele Vernile è il nuovo coordinatore

. Per il neo coordinatore cittadino il compito sarà quello di organizzare il movimento in vista delle imminenti elezioni regionali, ma anche delle prossime tornate elettorali.

Dice il portavoce cittadino “Ringrazio il coordinatore provinciale Mario Giampietro per il lavoro che sta svolgendo sul territorio, per la fiducia accordatami e per la mia nomina. Un incarico importante che mi gratifica e mi sprona a mettere in gioco me stesso, a lavorare con passione per promuovere e diffondere sul territorio i valori, le idee e i programmi di Fratelli d’Italia e del suo movimento giovanile. Il mio compito sarà quello di ascoltare la voce dei giovani, e dei meno giovani, di creare un gruppo coeso, di essere sempre presenti tra i ragazzi del nostro paese lavorando per fungere da punto di riferimento per tanti giovani che sperano in un futuro migliore. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere risorse, competenze ed organizzazione, al fine di offrire nuove e concrete proposte per la crescita dell’intera comunità cittadina.” Con la nomina ad Orta Nova continua il radicamento di gioventù nazionale.