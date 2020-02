Inconferibilità incarico Presidente ASI, Consiglio Stato respinge ricorso di Angelo Riccardi

, 28 febbraio 2020. “(..) l’adesione alla tesi dell’appellante renderebbe l’accertamento dell’-OMISSIS-una incombenza priva di qualsiasi attitudine al concreto perseguimento dell’interesse pubblico sottostante alla sua previsione da parte del vigente ordinamento, e svuoterebbe il potere di vigilanza di qualsiasi contenuto effettivo (…)”.

Con recente sentenza, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciandosi sull’appello, ha respinto il ricorso del 2019, proposto da Angelo Riccardi, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani e Nico Moravia, per la riforma di una passata sentenza del T.A.R. per il Lazio (sezione prima, n.4780/2019), che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti presentati dal ricorrente relativamente al procedimento di contestazione dell’inconferibilità dell’incarico di Presidente del Consorzio dell’ASI di Foggia.

Relatore nell’udienza pubblica al Consiglio di Stato di Roma del 28 novembre 2019 il Cons. Anna Bottiglieri (qui l’anticipazione di StatoQuotidiano.it su cronologia del ricorso e criticità del Consorzio, attuale retto dal Commissario straordinario dr. Agostino De Paolis: vedi articolo “Le criticità del Consorzio ASI di Foggia, “Riduzione patrimonio netto di € 609.817”,ndr).

Con il ricorso per motivi aggiunti analizzati al Consiglio di Stato, Angelo Riccardi aveva chiesto tra l’altro l’annullamento del provvedimento ANAC del 06.07.2018, della delibera ANAC del 09.05.2018, già impugnata con il ricorso principale, e della nota della Regione Puglia, del 03.08.2018″.

L’ATTO INTEGRALE DEL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA > SENTENZA CONSIGLIO STATO ASI INCARICO PRESIDENTE CONSORZIO 28.02.2020

L’ATTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO DI ROMA, N.4780/2019 > sentenza tar lazio 2019 TAR LAZIO (per la quale era stata richiesta la riforma in Consiglio di Stato)

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it