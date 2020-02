La Lazio vede la testa. Inzaghi “Con il Bologna una grande prestazione”

Alla vigilia di Lazio-Bologna, gara valida per la 26ª Giornata del Campionato di Serie A TIM 2019/2020, il tenico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello. “Siamo in un’ottima posizione di classifica da oltre due mesi, dobbiamo continuare così. Domani avremo di fronte un avversario molto ostico che ha 34 punti in classifica. I rossoblù nell’ultimo periodo hanno fatto bene in trasferta: sarà una gara difficile“. “Siamo reduci da una lunghissima serie di risultati positivi ma nel calcio i giudizi cambiano rapidamente. Abbiamo vinto tre trofei in questi anni, l’atmosfera intorno al campo è sempre elettrizzante. Festeggiare a Marassi con tutti i nostri tifosi presenti in trasferta è stato bellissimo“.

Sui singoli: “Non è stata una settimana semplice, domani avremo qualche defezione: non ci saranno Acerbi e Lulic e lo sapevamo, Marusic potrebbe non essere della gara per un indolenzimento, in questo momento era molto utile per quello che stava facendo, valuteremo oggi il suo status ma non ci assumeremo rischi eccessivi. Ho discrete sensazioni per Jony e Milinkovic, vedremo dopo l’allenamento di oggi come sta Immobile che nei giorni scorsi ha avuto qualche linea di febbre. Caicedo sta bene, manca la seduta di oggi: è a disposizione, si è sottoposto ad un controllo programmato. Vavro al Ferraris ha disputato un’ottima gara: si è meritato la chance per come si è allenato nelle ultime settimane. Complimenti a lui, Marassi è uno stadio particolare, se l’è cavata bene“. Su Mihajlovic: “È un collega, ma soprattutto un amico. Abbiamo condiviso tanti momenti qui insieme, ci sentiamo spesso, abbiamo amici in comune, incontro spesso la moglie ed i figli in giro per Roma. So cosa Sinisa può dare alle sue squadre: i felsinei verranno a Roma per fare la loro partita, servirà una grande prestazione a livello mentale“.

www.sslazio.it