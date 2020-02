Le Vibrazioni con Beppe Vessicchio al TeatroTeam

Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda faranno tappa al TeatroTeam di Bari con il nuovo tour “Le Vibrazioni in orchestra di e con Beppe Vessicchio”, uno spettacolo sonoro in cui Il rock della band milanese incontra per la prima volta la musica classica. Uno spettacolo unico, in cui presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, accompagnati da un’orchestra di 20 elementi, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Beppe Vessicchio. Tra questi ci sara la nuova “Dov’è”, brano con il quale hanno partecipato, per la terza volta al Festival di Sanremo.

Formatosi a Milano nel 1999, questa band ha da subito attirato l’attenzione del pubblico, già con il suo primo lavoro discografico agli inizi del 2003. Il singolo “Dedicato a te”, trainato da un apprezzato video girato sui navigli milanesi, è stato certificato disco di platino dopo poche settimane dalla sua pubblicazione. Il primo album, “Le Vibrazioni”, realizzato lo stesso anno, ha superato le 300 000 copie vendute e canzoni come “In una notte d’estate”, “Vieni da me”, “Sono più sereno” hanno raggiunto importanti posizioni nelle classifiche. Inoltre il brano “…E se ne va” è stato incluso nella colonna sonora del celebre film “Tre metri sopra il cielo”. Nel 2005 è stato pubblicato il loro secondo album “Le Vibrazioni II”, certificato disco d’oro, in contemporanea con la partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo nella categoria gruppi con la canzone “Ovunque andrò”. Nell’estate di quell’anno la band è stata anche protagonista del Festivalbar con il brano “Angelica”. Tra le formazioni di maggiore spessore nel panorama italiano, negli anni hanno prodotto numerosi altri brani raccolti in altri due album, fino al 2010. Proprio in quell’anno Le Vibrazioni hanno aperto il concerto degli AC/DC a Udine. Dopo una pausa che ha avuto inizio dall’ultima tappa del “Vibratour 2012” la band il 30 giugno 2017 ha annunciato il proprio ritorno sulle scene e il 15 dicembre 2017 è stata annunciata la loro partecipazione al “Festival di Sanremo 2018”.

Con all’attivo 5 album, che contano complessivamente più di un milione di copie vendute, lo scorso anno hanno girato l’Italia con 80 concerti, davanti a un totale di oltre 600 mila persone, realizzando un live speciale al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

I biglietti per il concerto sono disponibili sul circuito TicketOne e alla biglietteria del TeatroTeam.

TeatroTeam – via Prezzolini – Bari – Infoline: 0832315200 – Inizio concerto: 21.00