Manfredonia, caduta calcinacci ringhiere per maltempo inizio febbraio: ordinanze Comune

, 28 febbraio 2020. “Effettuare, per il tramite di impresa specializzata e sotto la sorveglianza di tecnico abilitato, una puntuale ricognizione di tutti gli elementi di finitura del fabbricato, con particolare riguardo ai marcapiani in calcestruzzo armato, ai parapetti, alle mensole dei balconi, al parapetto e mensole del terrazzo di copertura, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità“.

E’ parte di una recente “Ordinanza per l’osservanza di norme contenute in leggi e nel Regolamento edilizio comunale Articolo 92 – Requisiti relativi alla sicurezza“, emessa dal 6° Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” del Comune di Manfredonia, per alcuni stabili della città sipontina (in via Gargano, Via San Lorenzo, via Canosa, vicolo Gorizia, via dei Mandorli).

L’ordinanza, interessanti i vari stabili in diverse zone della città, segue i “venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta sui settori costieri“, verificatisi nel territorio lo scorso 5 febbraio 2020.

Nella stessa giornata, i tecnici comunali, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale e del C.O.C., hanno effettuato un sopralluogo presso gli stessi fabbricati, “a seguito della caduta di calcinacci e di parte di velette in marmo dai parapetti dei balconi, e di ringhiere metalliche del parapetto del terrazzo, per scongiurare ogni e qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità.” Con le ordinanze in oggetto, il Comune di Manfredonia chiede ai privati di “comunicare” al Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia “entro 7 giorni dal ricevimento” dell’atto “il nominativo del tecnico incaricato alla sorveglianza delle operazioni di verifica”.