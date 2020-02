Manfredonia. Contratto d’Area, Tar accoglie ricorso Forma srl (già La.Es. Sud)

Bari, 20 febbraio 2020. “, laddove equipara a una distrazione dei beni agevolati dal ciclo produttivo una situazione die, dunque, di impossibilità di reperire per i prodotti aziendali uno sbocco di mercato“.

Con recente sentenza, la II sezione del TAR Puglia di Bari ha accolto il ricorso del 2020, proposto da Forma s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, contro il Ministero dello sviluppo economico, e il Comune di Manfredonia – Responsabile unico del Contratto d’area di Manfredonia – Commissario straordinario del Comune di Manfredonia, non costituito in giudizio, nei confronti della Europrogetti & Finanza s.r.l. (già s.p.a.) in liquidazione, non costituita in giudizio, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto n. 3 del 9.10.2019 del Responsabile Unico del Contratto d’area di Manfredonia notificato il 4.11.2019, recante la revoca parziale delle agevolazioni riconosciute alla ricorrente;

– dell’allegata nota del Responsabile del Contratto d’area di Manfredonia del 4.11.2019 recante comunicazione del decreto di revoca e l’invito alla società ricorrente a pagare la somma ivi stabilita; – della non conosciuta nota del 13.9.2017 con cui la Europrogetti & Finanza s.p.a. in liquidazione ha effettuato l’aggiornamento della relazione finale di spesa (già in precedenza svolta con nota del 21.11.2013 poi annullata dal T.A.R. Puglia unitamente al precedente decreto di revoca totale delle agevolazioni); – del presupposto verbale di accertamento finale di spesa del 3.5.2018 redatto dalla Commissione nominata dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. n. 5106 del 18.12.2017 e trasmesso al Ministero con nota del 2.10.2018; – della nota del 21.12.2018 del Responsabile unico del Contratto d’area, con cui si anticipava l’esito dell’istruttoria e si assegnavano alla società ricorrente 15 giorni per presentare le sue controdeduzioni; – della nota del 30.7.2019 del Presidente della Commissione nominata dal Ministero dello sviluppo economico con D.M. n. 5106 del 18.12.2017 recante conferma dei contenuti del verbale di accertamento finale di spesa; – della nota del 13.9.2019 di rigetto delle controdeduzioni procedimentali della soc. Forma; – di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, conseguenziale, ovvero comunque menzionato nel decreto n. 3/2019 del Responsabile unico odiernamente impugnato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 il dott. Francesco Cocomile.

FATTO e DIRITTO. La Forma s.r.l. (all’epoca denominata La.Es. Sud s.r.l.) richiedeva nel 1999 un contributo pubblico al Contratto d’area di Manfredonia per un programma di investimento consistente nella realizzazione di un impianto produttivo di lastre, tubi, canali e raccordi in plastica per l’edilizia. Il programma di investimento era inserito nel 2° protocollo aggiuntivo del Contratto d’area di Manfredonia stipulato in data 13.3.1999 e otteneva, da parte del Ministero dello sviluppo economico (MISE), il riconoscimento in via provvisoria di un contributo in conto capitale pari ad € 4.941.976,07, a fronte di investimenti per complessivi € 6.629.240,76.

A fronte del riconoscimento di contributo, l’impresa riceveva un’anticipazione di € 1.647.289,63 con ordinativo di pagamento del 21.6.2000. Con decreto del Responsabile unico del Contratto d’area di Manfredonia del 5.12.2006 si prendeva atto del cambio di denominazione della società (Forma s.r.l. anziché La.Es. Sud s.r.l.) e su richiesta della stessa si autorizzava la riduzione in variante del programma di investimento a complessivi € 4.277.534,00, con conseguente rideterminazione del contributo pubblico ammissibile in € 2.208.122,22.

Investimento iniziale consistente nella realizzazione di un impianto produttivo di lastre, tubi, canali e raccordi in plastica per l’edilizia. Le opere necessarie per realizzare lo stabilimento venivano dichiarate ultimate con certificato di fine lavori rilasciato dal Comune di Manfredonia il 6.5.2010. La data di entrata in funzione dell’impianto era dichiarata dall’impresa al 30.5.2010.

Con nota del 21.11.2013 la Europrogetti & Finanza s.p.a. (società incaricata dell’istruttoria tecnica) trasmetteva al Ministero la relazione sullo stato finale del programma di investimento, in cui proponeva la revoca totale delle agevolazioni. Sosteneva che la ditta istante avesse modificato l’indirizzo produttivo dell’impianto giacché i beni prodotti, anziché essere venduti ad altre imprese edili, venivano collocati sul mercato dalla società presso i propri committenti nell’esercizio dell’ordinaria attività edilizia da essa praticata fin dal 2007. Il MiSE con decreto n. 4203 del 28.9.2015 disponeva la revoca totale delle agevolazioni. Detto provvedimento era impugnato da Forma s.r.l. dinanzi a questo Giudice con ricorso r.g. n. 68/2016.

Il T.A.R. Puglia di Bari, con la sentenza n. 734/2017, accoglieva il ricorso della società Forma e annullava il decreto di revoca totale, statuendo che la società aveva incontestabilmente realizzato l’impianto produttivo previsto dal programma d’investimento e che la condotta contestata non costituiva una modificazione dell’indirizzo produttivo dell’impianto. A seguito della pronuncia del T.A.R., la ricorrente, con nota del 4.8.2017, invitava le Amministrazioni competenti a prendere atto della sentenza e a dare corso alla conclusione della procedura con l’erogazione in favore della ricorrente del saldo previsto, pari ad € 560.832,59 (pari alla differenza tra l’importo massimo delle agevolazioni ammesse di € 2.208.122,22 e l’importo delle anticipazioni già riscosse dalla società di € 1.647.289,63).

Il Ministero rinnovava l’istruttoria e a tal fine recepiva nuovamente da Europrogetti & Finanza s.p.a. la relazione sullo stato finale emendata dal vizio annullato dal T.A.R. e con decreto direttoriale del 18.12.2017 nominava una Commissione ministeriale incaricata di redigere il verbale di accertamento finale di spesa. La Commissione ministeriale con nota del 10.1.2018 richiedeva alla società ricorrente di produrre nuovamente tutta la documentazione relativa all’investimento, già a suo tempo consegnata alla società Europrogetti. Conclusa l’istruttoria, la Commissione ministeriale redigeva, il 3.5.2018, il verbale di accertamento finale di spesa. Con lo stesso verbale la Commissione confermava la relazione di Europrogetti di cui alla nota del 13.9.2017 per quel che concerne l’individuazione delle spese rendicontate ritenute ammissibili e quantificate in € 4.802.960,50 (spese superiori a quelle complessivamente preventivate).

Nello stesso verbale la Commissione rimetteva agli uffici centrali del MiSE la valutazione in merito al rispetto, da parte dell’impresa, degli obblighi temporali minimi di utilizzo dei beni agevolati (cinque anni), atteso che il legale rappresentante della società Forma, con dichiarazione del 20.4.2018, aveva dichiarato che “la società a causa di una graduale perdita di commesse e successivamente a causa della crisi che ha colpito le attività produttive, risulta essere inattiva dal secondo semestre del 2013”.

Il 22.5.2018 la società Forma trasmetteva alla Commissione un’ulteriore nota con cui il suo legale rappresentante precisava che la dedotta inattività si riferiva al ciclo produttivo dell’impianto che era sospeso per mancanza di commesse e non alla società in quanto tale, allegando a tal fine una visura camerale (attestante che la società era attiva). Il MISE, con nota del 2.10.2018, manifestava l’avviso che l’inattività dell’impresa prima della scadenza degli obblighi temporali di utilizzo dei beni agevolati costituisse una ragione di revoca parziale ai sensi di legge. L’esito dell’istruttoria recante l’orientamento di addivenire a una revoca parziale del contributo ammissibile (che veniva ridotto in proporzione al periodo di esercizio dell’attività produttiva determinato nell’asse temporale 30.5.2010-31.3.2013) veniva anticipata alla ricorrente con nota del 21.12.2018 del Responsabile unico del Contratto d’area, con cui si assegnavano al privato 15 giorni per presentare le sue controdeduzioni. La società Forma con nota del 4.1.2019 presentava le proprie osservazioni che venivano, tuttavia, ritenute non accoglibili dalla Commissione ministeriale con nota del 13.9.2019. Infine, con il gravato decreto n. 3 del 9.10.2019 il Responsabile unico del Contratto d’area di Manfredonia, nella persona del Commissario straordinario e legale rappresentante del Comune di Manfredonia, per i motivi già sopra evidenziati, disponeva la revoca parziale delle agevolazioni concesse che venivano rideterminate in € 1.352.932,17.

In conseguenza alla società Forma veniva richiesto di restituire entro 60 giorni la differenza tra le anticipazioni già erogate in suo favore (per € 1.647.289,63) e il contributo concesso in via definitiva (€ 1.352.932,17), oltre agli interessi ed agli oneri d’istruttoria spettanti alla Commissione ministeriale, con un totale da restituire: € 848.916,57.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società Forma s.r.l. impugnava gli atti in epigrafe indicati. Ora l’accoglimento del ricorso (vedi atto integrale)

ATTO INTEGRALE > contratto d’area RICORSO FORMA SRL

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it