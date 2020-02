Manfredonia, locali senza orari di apertura chiusura. Controlli Carabinieri: arrivano le sanzioni

, 28 febbraio 2020. Ordinanze delin seguito a controlli deidel locale Comando Compagnia, e in un caso della Guardia di Finanza, a carico di titolari di

In particolare, con le ordinanze in oggetto il Comune ordina ai privati il pagamento di una somma di 1000 euro, a titolo di sanzione pecuniaria. I controlli fanno riferimento allo scorso luglio/agosto 2019. Relativamente ai controlli dei Carabinieri, si fa riferimento a due attività commerciali (una a Siponto, l’altra in località Acqua di Cristo) interessate da verbale di accertamento per “l’assenza di qualsiasi cartello con l’indicazione dell’orario di effettiva apertura o chiusura come pure di altri mezzi idonei all’informazione”.

In un altro, controlli della Guardia di Finanza, si parla di un’attività adibita a sala giochi priva di qualsiasi autorizzazione.