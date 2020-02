Manfredonia. M5S, candidata al consiglio regionale Guglielma Lecce “Ringrazio tutti gli attivisti”

Manfredonia, 28 febbraio 2020. “Ho intrapreso questo percorso convinta come sono di dare il mio contributo per rilanciare i valori costituenti del Movimento. Ho sempre partecipato con convinzione e passione, sapendo che possiamo cambiare la società pugliese facendo avvicinare sempre più i cittadini alle istituzioni”.

Lo dice in una nota l’ing. Guglielma Lecce, del MeetUp 5 Stelle Manfredonia , candidata al Consiglio Regionale della Puglia. “Il mio primo impegno è di diminuire le disuguaglianze all’interno della società pugliese e rimettere in moto l’ascensore sociale che da molto tempo si è fermato grazie alla politica inetta dei governatori che si sono succeduti nelle ultime legislature, non ultimo l’attuale Governatore. Siamo una forza che può ripercorrere ciò che è stato realizzato con le politiche del 2018. Sono profondamente convinta che abbiamo capacità e idee per ridare slancio all’economia pugliese e alla sua società. Per questo mi sono candidata”. “Voglio ringraziare i tantissimi attivisti che mi hanno votato dandomi fiducia e affidandomi una grossa responsabilità per le prossime elezioni regionali. Nel contempo ringrazio anche coloro che hanno partecipato alla scelta dei candidati indicando altre preferenze, perché convinta che solo tutti insieme possiamo farcela e ridare alla Puglia quella centralità che gli spetta nello scenario politico Nazionale. Per questo vi ringrazio ancora per ciò che avete fatto e per quello che riusciremo a fare”.