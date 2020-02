Manfredonia, servizio accertamento e ispezioni impianti termici alla Pegaso

, 28 febbraio 2020. “Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nel Comune di Manfredonia“: con recente atto, la gara in oggetto è stata aggiudicata alladi San Severo (che finora ha gestito il servizio), in seguito all’unica offerta pervenuta per l’aggiudicazione in questione.

La data di aggiudicazione è quella del 27.02.2020, con Determinazione del Dirigente del 6° Settore n.226. Valore del contratto: C. 523.113,00, oltre IVA, pari al ribasso del 4,750% sull’importo a base d’asta di € 549.200,00.