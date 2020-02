StatoQuotidiano.it

, 28 febbraio 2020. In seguito al rito direttissimo, celebratosi stamani presso il, in composizione monocratica, un uomo originario del Viestano, è stato interessato dall’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lo si apprende da raccolta dati di

Alcune sere fa, l’uomo, di circa quarant’anni, è stato sottoposto a controlli – da parte dei Carabinieri di Manfredonia – mentre era in auto lungo la Strada Statale 89, nei pressi della Zona industriale ex Enichem. In seguito ad accertamenti, l’uomo è risultato in possesso di circa 2 chili di hashish. Seguono aggiornamenti.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it