San Severo, controlli in Via Bixio: 41enne sorpreso con cocaina, arrestato

. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti in questo centro cittadino, Agenti della squadra di Polizia Giudiziaria delhanno tratto in arresto un uomo di 41 anni, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha avuto luogo a seguito di un controllo effettuato su strada da parte degli Agenti di Polizia nei confronti del predetto mentre si trovava in Via Bixio.

L’azione non sfuggiva agli operatori che recuperavano gli oggetti procedendo anche ad una perquisizione domiciliare. Difatti il telecomando serviva per aprire un box all’interno del quale, abilmente occultato, veniva rinvenuto un involucro contente gr. 50 circa di sostanza stupefacente di tipo cocaina ed un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il malfattore è stato tradotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la casa Circondariale di Foggia.