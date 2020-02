Sars-Cov-2, 650 le persone contagiate in Italia, 17 vittime

, 28 febbraio 2020. Sono 650 le persone contagiate dalin Italia. Di queste, 17 persone sono decedute e 45 persone guarite.

Rispetto al bollettino delle ore 12 del 27 febbraio si è registrato un incremento del numero di persone contagiate di 122 unità. I pazienti ricoverati con sintomi sono 248, 56 sono in terapia intensiva, mentre 284 si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati ufficiali comunicati oggi nella conferenza delle ore 18 dal Commissario per l’emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente:

Lombardia: 403

Veneto: 111

Emilia Romagna: 97

Liguria: 19

Sicilia: 4

Campania: 3

Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso – tutti guariti)

Marche: 3

Piemonte: 2

Toscana: 2

Abruzzo: 1

Puglia: 1

Provincia Autonoma di Bolzano: 1

(ANSA) – CHIAVARI (GENOVA), 28 FEB – Un ingente furto di mascherine e gel disinfettante nell’ospedale di Lavagna. A riportare l’accaduto è stata la direttrice generale della Asl4 Chiavarese Bruna Rebagliati in occasione della Conferenza dei Sindaci del territorio di competenza dell’Asl riunita in municipio a Chiavari questa mattina per fare il punto sulla situazione coronavirus. “Abbiamo denunciato l’accaduto – ha spiegato Rebagliati – e andremo in fondo alla vicenda perché non si può speculare in questo modo su dispositivi sanitari così importanti”. Rebagliati ha aggiornato i sindaci sulle situazioni nel Tigullio dove non vi sono positività da coronavirus ma 44 isolamenti preventivi divisi in 18 nuclei familiari.

(ANSA) – MILANO, 28 FEB – Gli effetti del coronavirus si sentono in modo pesante sugli aeroporti della Lombardia. A Malpensa e Linate i passeggeri nei primi tre giorni della settimana sono diminuiti del 32,5%, all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio del 30%.

Analizzando i dati degli scali milanesi gestiti da Sea ogni giorno il calo si è reso più evidente: -21,6% lunedì, – 37,6% martedì, -41,5% mercoledì. Risultato nei primi tre giorni della settimana i passeggeri sono stati 177.785, 85 mila in meno degli stessi tre giorni dello scorso anno.