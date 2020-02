“Spettacolare”. Uto Ughi infiamma il Giordano a Foggia (FOTO VIDEO)

, 28 febbraio 2020. Grande evento lo scorso 27 febbraio al teatrodi Foggia nell’ambito della rassegna Musica Felix, la quale ha ospitato il celeberrimo violinista di fama internazionale Uto Ughi, per la seconda volta nel capoluogo dauno dal lontano 2012., circa 70 anni di onorata carriera, ha suonato in tutti i più grandi teatri del mondo italiani ed esteri, con le più grandi orchestre del mondo dalla New York Philarmonic Orchestra alla Philarmonic Orchestra di Londra, dall’orchestra Rai di Torino alla Bayeriesche Rundfunk, diretto dai maggiori direttori di orchestra di tutti i tempi da Celibidache a Pretre, da Rastropovich a Maazel, da Giulini a Sinopoli. Unanimemente riconosciuto come il massimo esponente della scuola violinistica italiana, ha al suo attivo concerti in tutto il mondo, centinaia di registrazioni, masterclass, corsi di perfezionamento, è presidente della commissione incaricata dal Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzata a studiare i metodi comunicativi migliori per diffondere la musica classica ai giovani e giovanissimi, a tal proposito va ricordato il programma sui canali Rai di qualche anno fa dal titolo emblematico di “Uto Ughi racconta la musica.” Nel 2002 riceve la laurea honoris causa in scienze della comunicazione, mettendo in risalto le peculiarità del maestro di spiegare e diffondere la cultura musicale.

fotogallery alessio de palma

Cosa che ha compiuto lo scorso 27 febbraio a Foggia, in cui Ughi prima dell’esecuzione di ogni brano spiegava brevemente i temi caratteristici del compositore e del brano da eseguire. Accompagnato al pianoforte dall’esperienza di Alessandro Specchi, in cui si è creata una perfetta sintonia e simbiosi tra i due strumenti. Un programma variegato, un excursus epocale di tre secoli dal XVIII al XX secolo tra Italia, Germania e Francia. La prima parte ha visto protagonista la musica di Vitali, compositore a cavallo tra il XVII ed il XVIII secolo, appartenente alla scuola violinistica del tempo quella di Tartini, di Vivaldi per intenderci, con la sua Ciaccona in sol minore, la Ciaccona è una serie di danze, a seguire non poteva mancare un omaggio a Ludwig Van Beethoven nel 250. Anniversario di nascita, con la celeberrima Sonata op 5 in Fa maggiore, la “cosiddetta “Primavera”, come afferma Uto Ughi: “Beethoven ha composto 10 sonate per violino e pianoforte, ognuna diversa dall’altra, le prime 5 ancora in stile classicheggiante, alla Mozart per intenderci, sono gioiose, rappresentano la gioia di vivere come nel caso della Primavera a differenza delle ultime cinque già in tema prettamente romantici.” Una esecuzione da manuale, da brividi, intensa di pathos, di sfumature di colore, di sonorità, di virtuosismo. La seconda parte del programma dedicata alla musica europea tra XIX e XX secolo con i Quattro pezzi romantici per violino e pianoforte op 75 del maggiore compositore ceco Anton Dvorak. A seguire il “fuori programma” della Introduction et Rondò capricieux del francese Camille Saint-Saens, una composizione divisa in due parti: la prima, l’introduzione prettamente “alla francese” con melodismi pregni di nuances e la seconda parte il Rondò capriccioso in veste maggiormente “spagnoleggiante” con il caratterizzante motivo di habanera ed il virtuosistico frizzante finale.

Omaggio alla popolazione nomade dei Zigani, eccellenti violinisti, la composizione Tzigane di Maurice Ravel, in cui il virtuosismo dell’esecutore ha modo di esprimersi al meglio. I più che sentiti e veri applausi e richiesta incessante di bis ha portato i due eccelsi musicisti ad accontentare il fervido pubblico foggiano in un teatro gremito, ma da segnalare a malincuore la poca presenza di giovani, con la celeberrima Campanella di Niccolò Paganini eseguita in maniera eccelsa. “È un mito! È un dio del violino! È semplicemente stupendo! Un suono celestiale e divino! Ottima simbiosi tra i due strumenti” questi sono stati i commenti del pubblico all’uscita a malincuore dal teatro.