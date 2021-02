“A piedi nudi tra le mangrovie – in viaggio durante il Covid” – Capitolo 11

Questa è la storia di cinque persone che saranno costrette a viaggiare, o non potranno farlo, nel periodo del Covid 19. Tutte le storie qui raccontate sono tendenzialmente vere, ma probabilemente false, o viceversa; a voi la scelta.

Un capitolo al giorno (tranne il sabato e la domenica).

SVOLGIMENTO. IL VIAGGIO, MIO MALGRADO

Capitolo 11 – La Cina, l’aeroporto e tutto quanto…

– È la fine!

– Perché Alex?

– Perché non c’è più nulla da fare.

– Ma se dicono che in Cina le cose migliorano.

– Sì, hanno anche fatto il video propagandistico.

– Quale video?

– Non lo hai visto? Allora te lo devo mandare… Il video nel quale tutti si tolgono la mascherina.

– Allora il problema è risolto?

– Non è risolto affatto.

– E perché?

– Perché io mi perderò la nascita di mia figlia.

– Ma come? Non puoi andare in Giappone?

– Ci sono nuove restrizioni in vigore sui voli.

– E quali sono?

– Da domani la Cina chiude i voli diretti con il Giappone. Per sei settimane, almeno, tutto chiuso.

– Ah! E gli altri paesi? Potresti fare scalo in qualche altro posto dell’Asia, che so, a Pyongyang, per esempio, in Corea del Nord…

– Forse c’è ancora qualcosa che si muove e passa per l’Indonesia. Stasera devo controllare se l’Aeroflot vola ancora verso il Giappone.

– E quanto costa? Passare attraverso Mosca potrebbe essere dispendioso.

– Ma figurati il prezzo. Quello che temo è che il Giappone chiuda anche i voli per l’Indonesia e per la Russia.

– Alla grande! E adesso?

– E adesso niente. Ho appena parlato con il mio superiore. Io avrei un’unica possibilità.

– Che sarebbe?

– Licenziarmi.

– Scusa, ma il consolato francese non ti dà nemmeno due giorni di paternità?

– Il mio capo potrebbe darmi due mesi di ferie non pagate.

– Questa potrebbe essere una soluzione.

– Si, ma mica tanto. Perché dovrei partire domani, giorno dell’ultimo volo.

– E allora dove sta il problema?

– Il problema è semplice, se parto adesso, e la bambina ritarda un po’ la nascita, me ne devo tornare indietro senza averla vista nascere. Sempre che tra sei settimane riaprano i voli…

– E se non li riaprono?

– Ecco appunto.

– Appunto cosa?

– Resto da quelle parti.

– E allora?

-E allora mi sa che mi attacco al tram.

A cura di Lucio Cascavilla, fonte impresentabile.net/blog