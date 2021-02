Carapelle, 5 positivi su 80 tamponi effettuati

Carapelle, 28 febbraio 2021. Nella giornata di ieri, al centro anziani di Carapelle sono stati registrati cinque cittadini positivi asintomatici al Covid su 80 tamponi gratuiti effettuati e messi a disposizione dell’amministrazione comunale.

Questo dato è fondamentale per riflettere sull’importanza dei tamponi: anche chi non presenta sintomi può essere affetto da Covid ed infettare parenti e amici, anche con conseguenze tragiche.

“L’amministrazione comunale di Carapelle ancora una volta fa appello al buonsenso dei propri concittadini: ci sono ancora troppi assembramenti davanti ai bar, ai locali in genere ed alle attività commerciali. Invitiamo tutti ad effettuare il tampone gratuito, ma soprattutto ad indossare le mascherine e lavarsi le mani spesso. In giro per il paese ci sono troppe persone a passeggio, con le maschere sul mento e comunque non su naso e bocca. Arrivare al vaccino dopo aver preso tutte le precauzioni ci farà uscire da questo incubo molto prima.

L’emergenza non è terminata, ma molto dipende dai nostri comportamenti. Se non si rispettano le regole, saremo costretti a far chiudere le attività commerciali e questa è un’ipotesi che vorremmo evitare, a meno che non sia a repentaglio la salute pubblica”.