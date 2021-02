C’era una volta l’oratorio e (fortunatamente) ancora c’è. Intervista a Gigi Guerra

Cos’ha tolto la pandemia agli oratori? “Ha tolto tanto”, risponde senza tentennamenti

Gigi Guerra, catechista presso la Parrocchia San Giuseppe di Manfredonia. “Le famiglie ci affidano i loro figli che molto spesso vedono in noi catechisti delle persone a cui potersi affidare. Spesso capita che veniamo a conoscenza di situazioni difficili, perché i ragazzi capiscono che possiamo essere per loro un punto di riferimento e soprattutto che possiamo dar loro una mano con discrezione”. Ai tempi del Covid, però, non potersi guardare negli occhi per far balenare una scintilla che possa trasformarsi in una richiesta di aiuto non è semplice.