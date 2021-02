Colpi esterni per Cagliari e Atalanta

(lega serie a). L’Atalanta passa a Marassi e in attesa della sfida tra Roma e Milan di questa sera raggiunge in classifica la Juventus a 46 punti, a +2 sui giallorossi e a -3 dai rossoneri. La squadra di Gasperini ha realizzato un gol per tempo, al 40′ con Malinovskyi e al 70′ con Gosens , interrompendo una sequenza che li vedeva senza successi contro i blucerchiati dalla stagione 2017/2018.

Vince anche il Cagliari, cui porta bene il debutto in panchina di Semplici. I sardi non raccoglievano i tre punti da 16 turni, la loro striscia record negativa in un campionato di Serie A TIM. Il successo nello scontro diretto a Crotone porta le firme di due attaccanti: Pavoletti al 56′ e Joao Pedro su rigore al 60′. I sardi salgono così a 18 punti, avvicinandosi alla quartultima, il Torino con 20, che deve però recuperare la partita rinviata col Sassuolo. (lega serie a).